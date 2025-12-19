رغم الارباح.. سهم نايكي يهبط

تراجعت أسهم "نايكي" بنحو 12% إلى "57.89" دولارا في تداولات ما قبل افتتاح الجمعة، رغم تجاوز الشركة لتوقعات الربع الثاني من السنة المالية 2026 بأرباح للسهم بلغت "0.53" دولار وإيرادات "12.43" مليار دولار.



وجاء رد فعل المستثمرين مع استمرار القلق من تراجع المبيعات في " الكبرى" بنسبة "17%" إلى "1.42" مليار دولار، رغم نمو قوي في "أميركا الشمالية" بنسبة "9%" إلى "5.63" مليارات دولار عوّض جزءا من الضعف الإقليمي.



وتزامن ذلك مع ضغوط على الربحية، إذ ساهمت التعريفات الجمركية المرتفعة في خفض هامش الربح الإجمالي بنحو "3" نقاط مئوية، فيما توقعت الشركة تراجعا إضافيا لهوامش الربع الثالث بين "1.75" و"2.25" نقطة مئوية.



وفي إطار خطة التحول بقيادة الرئيس التنفيذي " هيل"، تركز "نايكي" على تعزيز شراكات البيع بالجملة وتنويع المنتجات وإعادة تنظيم الهيكل، مع تأكيد الثقة بالنمو الأجل، مقابل الإقرار بأن وتيرة التحسن في الصين أبطأ من المأمول.

