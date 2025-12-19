تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

رغم الارباح.. سهم نايكي يهبط

Lebanon 24
19-12-2025 | 10:48
A-
A+
Doc-P-1457503-639017633636724791.jpg
Doc-P-1457503-639017633636724791.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تراجعت أسهم "نايكي" بنحو 12% إلى "57.89" دولارا في تداولات ما قبل افتتاح الجمعة، رغم تجاوز الشركة لتوقعات الربع الثاني من السنة المالية 2026 بأرباح للسهم بلغت "0.53" دولار وإيرادات "12.43" مليار دولار.

وجاء رد فعل المستثمرين مع استمرار القلق من تراجع المبيعات في "الصين الكبرى" بنسبة "17%" إلى "1.42" مليار دولار، رغم نمو قوي في "أميركا الشمالية" بنسبة "9%" إلى "5.63" مليارات دولار عوّض جزءا من الضعف الإقليمي.

وتزامن ذلك مع ضغوط على الربحية، إذ ساهمت التعريفات الجمركية المرتفعة في خفض هامش الربح الإجمالي بنحو "3" نقاط مئوية، فيما توقعت الشركة تراجعا إضافيا لهوامش الربع الثالث بين "1.75" و"2.25" نقطة مئوية.

وفي إطار خطة التحول بقيادة الرئيس التنفيذي "إليوت هيل"، تركز "نايكي" على تعزيز شراكات البيع بالجملة وتنويع المنتجات وإعادة تنظيم الهيكل، مع تأكيد الثقة بالنمو الطويل الأجل، مقابل الإقرار بأن وتيرة التحسن في الصين أبطأ من المأمول.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الريال الإيراني يهبط إلى أدنى مستوى له على الإطلاق
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 20:02:22 Lebanon 24 Lebanon 24
عائدات النفط الروسي تهبط لأدنى مستوى منذ 2022
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 20:02:22 Lebanon 24 Lebanon 24
بيتكوين تهبط 0.9% إلى 94930 دولارا
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 20:02:22 Lebanon 24 Lebanon 24
أسهم "نتفلكس" تهبط
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 20:02:22 Lebanon 24 Lebanon 24

الشمالي

الطويل

الشمال

إليوت

جمالي

الصين

الرب

إيرا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2025-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:55 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:12 | 2025-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:51 | 2025-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:51 | 2025-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
11:14 | 2025-12-19
Lebanon24
11:05 | 2025-12-19
Lebanon24
10:22 | 2025-12-19
Lebanon24
10:00 | 2025-12-19
Lebanon24
09:44 | 2025-12-19
Lebanon24
08:33 | 2025-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24