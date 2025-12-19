تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
5
o
بشري
12
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
خلال أسبوع واحد... مطار إسطنبول يتصدّر أوروبا بـ1444 رحلة يوميًا
Lebanon 24
19-12-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تصدّر مطار إسطنبول لائحة أكثر المطارات ازدحامًا في
أوروبا
، مسجّلًا معدل 1444 رحلة يوميًا خلال الفترة الممتدة بين 8 و14 كانون الأول الجاري، وفق تقرير الطيران
الأوروبي
الصادر عن المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية.
ووضع التقرير مطار إسطنبول في المرتبة الأولى أوروبيًا من حيث حركة الرحلات، متقدمًا على مطار
لندن
هيثرو الذي حلّ ثانيًا بمتوسط 1308 رحلات يوميًا، يليه مطار
باريس
شارل
ديغول بـ1285 رحلة، ثم مطار أمستردام بـ1260 رحلة.
وفي السياق نفسه، دخل مطار صبيحة غوكتشن الدولي في إسطنبول قائمة العشرة الأوائل أوروبيًا، محتلاً المركز العاشر بمتوسط 751 رحلة يوميًا.
وعلى المستوى العالمي، واصل مطار إسطنبول ترسيخ موقعه في قطاع الطيران، إذ نال لقب "أكثر مطار صديق للعائلة في العالم" لعام 2025 بحسب تصنيف منظمة "سكاي تراكس"
البريطانية
، كما صُنّف ثاني أكثر مطارات العالم اتصالًا من حيث الربط الجوي، وفق تقرير شركة "أو إيه جي" المتخصصة في بيانات الطيران.
(وكالة الأناضول)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع الروسية: سيطرنا خلال أسبوع واحد على 16 بلدة ومدينة في مقاطعة خاركيف بما في ذلك مدينة كوباينسك
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: سيطرنا خلال أسبوع واحد على 16 بلدة ومدينة في مقاطعة خاركيف بما في ذلك مدينة كوباينسك
20/12/2025 10:35:30
20/12/2025 10:35:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أطباء بلا حدود: أكثر من 5 آلاف نازح من الفاشر وصلوا إلى طويلة خلال أسبوع واحد فقط
Lebanon 24
أطباء بلا حدود: أكثر من 5 آلاف نازح من الفاشر وصلوا إلى طويلة خلال أسبوع واحد فقط
20/12/2025 10:35:30
20/12/2025 10:35:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إقلاع طائرة البابا لاوون الرابع عشر من مطار اسطنبول متوجهة الى مطار بيروت الدولي
Lebanon 24
إقلاع طائرة البابا لاوون الرابع عشر من مطار اسطنبول متوجهة الى مطار بيروت الدولي
20/12/2025 10:35:30
20/12/2025 10:35:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول أميركي: رصدنا دخول أكثر من 600 شاحنة مساعدات إلى غزة بمعدل يومي خلال الأسبوع الماضي
Lebanon 24
مسؤول أميركي: رصدنا دخول أكثر من 600 شاحنة مساعدات إلى غزة بمعدل يومي خلال الأسبوع الماضي
20/12/2025 10:35:30
20/12/2025 10:35:30
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الأناضول
البريطانية
البريطاني
الأناضول
الأوروبي
أوروبا
المطار
أوروبي
تابع
قد يعجبك أيضاً
مع بداية الـ 2026.. هل سنشهد زيادات على الرواتب للقطاعين العام والخاص؟
Lebanon 24
مع بداية الـ 2026.. هل سنشهد زيادات على الرواتب للقطاعين العام والخاص؟
02:30 | 2025-12-20
20/12/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مع ترقب تطورات أوكرانيا وفنزويلا.. أسعار النفط تسجل خسارة متتالية للأسبوع الثاني
Lebanon 24
مع ترقب تطورات أوكرانيا وفنزويلا.. أسعار النفط تسجل خسارة متتالية للأسبوع الثاني
02:09 | 2025-12-20
20/12/2025 02:09:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة تقر الاثنين قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع: 100 ألف دولار للوديعة وشطب رساميل المصارف
Lebanon 24
الحكومة تقر الاثنين قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع: 100 ألف دولار للوديعة وشطب رساميل المصارف
22:21 | 2025-12-19
19/12/2025 10:21:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إسقاط قيصر… دمشق تطرق أبواب النظام المالي العالمي
Lebanon 24
بعد إسقاط قيصر… دمشق تطرق أبواب النظام المالي العالمي
16:00 | 2025-12-19
19/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صفقة مرتقبة تُخرج تيك توك من السيطرة الصينية في الولايات المتحدة
Lebanon 24
صفقة مرتقبة تُخرج تيك توك من السيطرة الصينية في الولايات المتحدة
14:00 | 2025-12-19
19/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الجيش يكتشف قاعدة سرية لـ"حزب الله" مجهزة بالكامل ولم تُستعمل سابقًا
Lebanon 24
الجيش يكتشف قاعدة سرية لـ"حزب الله" مجهزة بالكامل ولم تُستعمل سابقًا
10:51 | 2025-12-19
19/12/2025 10:51:09
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفضات وكتل قطبية باردة ستضرب لبنان.. اعتبارا من هذا الموعد
Lebanon 24
منخفضات وكتل قطبية باردة ستضرب لبنان.. اعتبارا من هذا الموعد
00:46 | 2025-12-20
20/12/2025 12:46:52
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال يضرب تركيا.. وهذه قوته
Lebanon 24
زلزال يضرب تركيا.. وهذه قوته
08:54 | 2025-12-19
19/12/2025 08:54:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا يُجنّب الجيش اللبنانيين الضربات الإسرائيليّة
Lebanon 24
هكذا يُجنّب الجيش اللبنانيين الضربات الإسرائيليّة
05:00 | 2025-12-19
19/12/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قادر على تدمير لندن.. سلاح روسي قد يشعل الحرب العالمية الثالثة
Lebanon 24
قادر على تدمير لندن.. سلاح روسي قد يشعل الحرب العالمية الثالثة
09:00 | 2025-12-19
19/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
02:30 | 2025-12-20
مع بداية الـ 2026.. هل سنشهد زيادات على الرواتب للقطاعين العام والخاص؟
02:09 | 2025-12-20
مع ترقب تطورات أوكرانيا وفنزويلا.. أسعار النفط تسجل خسارة متتالية للأسبوع الثاني
22:21 | 2025-12-19
الحكومة تقر الاثنين قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع: 100 ألف دولار للوديعة وشطب رساميل المصارف
16:00 | 2025-12-19
بعد إسقاط قيصر… دمشق تطرق أبواب النظام المالي العالمي
14:00 | 2025-12-19
صفقة مرتقبة تُخرج تيك توك من السيطرة الصينية في الولايات المتحدة
13:58 | 2025-12-19
معلومات جديدة.. هذا ما كُشف عن "قانون الانتظام المالي"
فيديو
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
20/12/2025 10:35:30
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
20/12/2025 10:35:30
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
20/12/2025 10:35:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24