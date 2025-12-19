تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
خلال أسبوع واحد... مطار إسطنبول يتصدّر أوروبا بـ1444 رحلة يوميًا

Lebanon 24
19-12-2025 | 23:00
تصدّر مطار إسطنبول لائحة أكثر المطارات ازدحامًا في أوروبا، مسجّلًا معدل 1444 رحلة يوميًا خلال الفترة الممتدة بين 8 و14 كانون الأول الجاري، وفق تقرير الطيران الأوروبي الصادر عن المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية.

ووضع التقرير مطار إسطنبول في المرتبة الأولى أوروبيًا من حيث حركة الرحلات، متقدمًا على مطار لندن هيثرو الذي حلّ ثانيًا بمتوسط 1308 رحلات يوميًا، يليه مطار باريس شارل ديغول بـ1285 رحلة، ثم مطار أمستردام بـ1260 رحلة.

وفي السياق نفسه، دخل مطار صبيحة غوكتشن الدولي في إسطنبول قائمة العشرة الأوائل أوروبيًا، محتلاً المركز العاشر بمتوسط 751 رحلة يوميًا.

وعلى المستوى العالمي، واصل مطار إسطنبول ترسيخ موقعه في قطاع الطيران، إذ نال لقب "أكثر مطار صديق للعائلة في العالم" لعام 2025 بحسب تصنيف منظمة "سكاي تراكس" البريطانية، كما صُنّف ثاني أكثر مطارات العالم اتصالًا من حيث الربط الجوي، وفق تقرير شركة "أو إيه جي" المتخصصة في بيانات الطيران.

(وكالة الأناضول)

