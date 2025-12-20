تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

مع ترقب تطورات أوكرانيا وفنزويلا.. أسعار النفط تسجل خسارة متتالية للأسبوع الثاني

Lebanon 24
20-12-2025 | 02:09
ارتفعت أسعار النفط عند التسوية في جلسة الجمعة مع ‍احتمال حدوث تعطل في الإمدادات بسبب حصار الولايات المتحدة ناقلات نفط فنزويلية وسط ترقب الأسواق أنباء عن اتفاق سلام ‍محتمل بين روسيا وأوكرانيا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتا أو 1% إلى 60.47 دولار للبرميل عند التسوية، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51 سنتا أو 0.9% إلى 56.66 دولار للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، انخفض الخامان القياسيان 1% بعد هبوطهما بنحو 4% الأسبوع السابق.
وقال المحللون في شركة ريتربوش آند أسوشيتس لاستشارات الطاقة في مذكرة "يحقق (النفط) مكاسب محدودة بالثبات فوق أدنى مستوياته التي سجلها في وقت سابق هذا الأسبوع في انتظار مزيد من التوجيهات بشأن محادثات السلام الأوكرانية الروسية، بالإضافة إلى الأنباء الجديدة الصادرة من فنزويلا فيما يتعلق بالتأثير المحتمل لحصار ترامب الواضح لناقلات النفط".

وفي الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إنهاء أكثر الصراعات دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، قال نظيره الروسي فلاديمير بوتين إن العبء يقع على ‍عاتق أوكرانيا وأوروبا لاتخاذ الخطوة التالية نحو السلام.

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن ناقلة خاضعة للعقوبات تحمل نحو 300 ألف برميل من ‍النافتا من روسيا دخلت ‍المياه الفنزويلية يوم الخميس، في حين توقفت ثلاث ناقلات ‌أخرى خاضعة للعقوبات أيضا عن الملاحة أو ⁠بدأت في إعادة توجيه مسارها ‍في المحيط الأطلسي.

وفرضت الولايات المتحدة اليوم عقوبات على أفراد من عائلة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته ومقربين منهما، ⁠وذلك في وقت تكثف فيه واشنطن الضغط على الرئيس الفنزويلي.
