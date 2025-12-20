مع ترقب تطورات أوكرانيا وفنزويلا.. أسعار النفط تسجل خسارة متتالية للأسبوع الثاني

ارتفعت أسعار عند التسوية في جلسة الجمعة مع ‍احتمال حدوث تعطل في الإمدادات بسبب حصار ناقلات نفط فنزويلية وسط ترقب الأسواق أنباء عن اتفاق سلام ‍محتمل بين وأوكرانيا.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتا أو 1% إلى 60.47 دولار للبرميل عند التسوية، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51 سنتا أو 0.9% إلى 56.66 دولار للبرميل.



وعلى أساس أسبوعي، انخفض الخامان القياسيان 1% بعد هبوطهما بنحو 4% الأسبوع السابق.

وقال المحللون في شركة ريتربوش آند أسوشيتس لاستشارات الطاقة في مذكرة "يحقق (النفط) مكاسب محدودة بالثبات فوق أدنى مستوياته التي سجلها في وقت سابق هذا الأسبوع في انتظار مزيد من التوجيهات بشأن محادثات السلام الروسية، بالإضافة إلى الأنباء الجديدة الصادرة من فنزويلا فيما يتعلق بالتأثير المحتمل لحصار الواضح لناقلات النفط".



وفي الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الأميركي إلى إنهاء أكثر الصراعات دموية في منذ الحرب العالمية الثانية، قال نظيره الروسي إن العبء يقع على ‍عاتق وأوروبا لاتخاذ الخطوة التالية نحو السلام.



وأظهرت بيانات تتبع السفن أن ناقلة خاضعة للعقوبات تحمل نحو 300 ألف برميل من ‍النافتا من روسيا دخلت ‍المياه الفنزويلية يوم الخميس، في حين توقفت ثلاث ناقلات ‌أخرى خاضعة للعقوبات أيضا عن الملاحة أو ⁠بدأت في إعادة توجيه مسارها ‍في المحيط الأطلسي.



وفرضت الولايات المتحدة اليوم عقوبات على أفراد من عائلة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته ومقربين منهما، ⁠وذلك في وقت تكثف فيه الضغط على الرئيس الفنزويلي.