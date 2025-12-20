تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
انخفاض واردات الصين النفطية من روسيا وماليزيا
Lebanon 24
20-12-2025
|
03:27
انخفضت واردات
الصين
من
النفط
الخام من
روسيا
أكبر مورد للنفط الخام بنسبة 3.4% إلى 8.35 مليون طن على أساس سنوي في تشرين الثاني، أو 2.03 مليون
برميل يوميا
، وبلغت واردات شهر تشرين الأول 9.11 مليون طن.
وانخفضت الواردات من ماليزيا، وهي أكبر مركز لإعادة شحن
النفط الإيراني
الخاضع للعقوبات 36.7% إلى 4.26 مليون طن على أساس سنوي، أو 1.04 مليون برميل يوميا.
وبلغت الواردات من
إندونيسيا
2.52 مليون طن في تشرين الثاني، أو 0.61 مليون برميل يوميا. واستوردت الصين حوالي 0.1 مليون طن من الخام من إندونيسيا في عام 2024 بأكمله.
