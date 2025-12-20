انخفاض واردات الصين النفطية من روسيا وماليزيا

انخفضت واردات من الخام من ‍ أكبر مورد للنفط الخام بنسبة 3.4% إلى 8.‍35 مليون طن على أساس سنوي في تشرين الثاني، أو 2.03 مليون ، وبلغت واردات شهر تشرين الأول 9.11 مليون طن.



وانخفضت الواردات من ماليزيا، ⁠وهي أكبر مركز لإعادة شحن الخاضع للعقوبات 36.7% إلى 4.26 مليون طن على أساس سنوي، أو 1.04 مليون برميل يوميا.

وبلغت الواردات من 2.52 مليون طن في تشرين الثاني، أو 0.61 مليون برميل يوميا. واستوردت الصين حوالي 0.‍1 مليون طن من الخام من إندونيسيا في عام 2024 بأكمله.