هذا العام.. الطلب العالمي على الفحم يسجّل مستوى قياسيًا

أفادت بأن الطلب العالمي على الفحم بلغ مستوى غير مسبوق خلال عام 2025، إلا أنها توقعت أن يدخل مساراً تنازلياً بحلول عام 2030، في ظل التوسع المتسارع في استخدام مصادر والطاقة النووية، إضافة إلى وفرة إمدادات الطبيعي.



وأكدت الوكالة أن الخروج التدريجي من الاعتماد على الفحم يشكل ركناً أساسياً لتحقيق الأهداف المناخية العالمية.



ورغم هذه التوقعات، لا يزال الفحم حتى الآن أكبر مصدر منفرد لإنتاج الكهرباء عالمياً.







مستويات غير مسبوقة رغم وتيرة النمو البطيئة



وأظهر تقرير وكالة حول الفحم لعام 2025 أن الطلب العالمي سجّل زيادة طفيفة بنحو 0.5% خلال العام الجاري، ما دفع الاستهلاك إلى بلوغ مستوى قياسي يُقدّر بنحو 8.85 مليارات طن.



أسواق الطاقة والأمن في الوكالة، كيسوكي ساداموري، إن الطلب العالمي على الفحم بات قريباً من مرحلة الاستقرار، لافتاً إلى أن التقديرات تشير إلى بدء مسار تراجع بطيء وتدريجي في الطلب حتى نهاية العقد الحالي. (سكاي نيوز)