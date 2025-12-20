تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
مصر تستهدف زيادة الصادرات السلعية

Lebanon 24
20-12-2025 | 13:31
تستهدف مصر رفع صادراتها السلعية 20% في 2026 لتتجاوز 55 مليار دولار، مقابل تقديرات بين 48 و50 ملياراً بنهاية 2025، بحسب رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات عصام النجار لـ"الشرق".
 
وقال إن الحكومة خصصت نحو 1.7 مليار جنيه لدعم المعارض والبعثات، ضمن خطة لزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، بينما نمت الصادرات في 2024 بنسبة 5.4% إلى 44.8 مليار دولار مع تعويض جزء من تراجع إيرادات قناة السويس.
 
وفي قطاع الجلود، توقع جمال السمالوطي مضاعفة صادرات الأحذية والصناعات الجلدية في 2026 إلى 150 مليون دولار، مع اهتمام استثماري أجنبي قد يدفع لدخول 60–70 شركة صينية وتركية، بالتوازي مع توجه لربط دعم الصادرات بزيادة سنوية 5% في المكوّن المحلي مع حد أدنى 35% ورفع مخصصات الدعم إلى نحو 45 مليار جنيه في موازنة 2025-2026. (الشرق)
هيئة الرقابة على الصادرات

هيئة الرقابة

عصام النجار

قناة السويس

قناة ال

النجار

جمال ا

البعث

