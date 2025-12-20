مصر تستهدف زيادة الصادرات السلعية

تستهدف مصر رفع صادراتها السلعية 20% في 2026 لتتجاوز 55 مليار دولار، مقابل تقديرات بين 48 و50 ملياراً بنهاية 2025، بحسب رئيس والواردات لـ"الشرق".

وقال إن الحكومة خصصت نحو 1.7 مليار جنيه لدعم المعارض والبعثات، ضمن خطة لزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، بينما نمت الصادرات في 2024 بنسبة 5.4% إلى 44.8 مليار دولار مع تعويض جزء من تراجع إيرادات .

وفي قطاع الجلود، توقع جمال السمالوطي مضاعفة صادرات الأحذية والصناعات الجلدية في 2026 إلى 150 مليون دولار، مع اهتمام استثماري أجنبي قد يدفع لدخول 60–70 شركة صينية وتركية، بالتوازي مع توجه لربط دعم الصادرات بزيادة سنوية 5% في المكوّن المحلي مع حد أدنى 35% ورفع مخصصات الدعم إلى نحو 45 مليار جنيه في موازنة 2025-2026. (الشرق)