عام 2026.. هل سيرتفع سعر عملة "البتكوين"؟

رغم موجة التراجع الأخيرة في سوق العملات المشفّرة، تتوقع مجموعة "سيتي" أن يتجاوز سعر "بتكوين" 143 ألف دولار خلال 12 شهراً ضمن سيناريو صعودي لعام 2026، مستندة إلى تخفيف الضغوط التنظيمية وتزايد اعتماد المؤسسات كعوامل دفع رئيسية.



وفي مذكرة بحثية حديثة، أشارت "سيتي غروب" إلى أن وضوح السياسات بشكل أفضل قد يفتح الباب أمام مشاركة مؤسسية أوسع وتدفقات رأسمالية جديدة نحو الأصول الرقمية.



توقعات بتكوين وإيثيريوم

حددت "سيتي" سعراً مستهدفاً للبتكوين عند "143,000 دولار" خلال عام، في وقت يتم تداوله حالياً قرب "88,000 دولار"، ما يعني ارتفاعاً محتملاً بنحو "62%". كما رفعت توقعاتها لعملة "إيثيريوم" إلى "4,304 دولارات" مقارنة بسعرها الحالي البالغ نحو "2,958 دولاراً"، أي مكاسب محتملة تقارب "46%".



التنظيم كرافعة

وبحسب "سيتي"، ستكون التطورات التنظيمية محوراً أساسياً في تشكيل سلوك السوق، مع تحوّل نحو أطر عمل خاصة بالأصول الرقمية، وسحب عدد من إجراءات الإنفاذ والدعاوى ضد منصات كبرى، ما قد يقلص عدم اليقين ويدعم التبني الأوسع وتدفقات استثمارية أقوى.



التقلبات تضغط على المعنويات

ورغم المؤشرات التنظيمية الإيجابية، تقول المذكرة إن تقلبات الأشهر الأخيرة أثرت على شهية المخاطرة. فقد هبطت "بتكوين" إلى أدنى مستوياتها منذ أشهر خلال نوفمبر مع تقليص المستثمرين تعرضهم للأصول عالية المخاطر، في ظل مخاوف مرتبطة بتقييمات أسهم التكنولوجيا. ثم زاد الضغط في ديسمبر بعدما خفّضت شركة "ستراتيجي" (المعروفة سابقاً بـ" ") توقعات أرباح 2025، مشيرة إلى ضعف بتكوين كعامل مساهم، وهو ما حظي باهتمام كبير باعتبارها أكبر شركة مالكة للبتكوين.



3 مسارات محتملة

ترى "سيتي" أن الأسعار الحالية باتت أقرب إلى نشاط المستخدمين الفعلي بعد تراجعها من قمم أكتوبر. وفي السيناريو الصعودي، تضع "سيتي" بتكوين عند "189,000 دولار" وإيثيريوم عند "5,132 دولاراً". أما في السيناريو الهبوطي، فتتوقع تراجع بتكوين إلى "78,000 دولار" وإيثيريوم إلى "1,270 دولاراً". (CNBC)

