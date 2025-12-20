تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

عام 2026.. هل سيرتفع سعر عملة "البتكوين"؟

Lebanon 24
20-12-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1457970-639018716748410123.jpg
Doc-P-1457970-639018716748410123.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رغم موجة التراجع الأخيرة في سوق العملات المشفّرة، تتوقع مجموعة "سيتي" أن يتجاوز سعر "بتكوين" 143 ألف دولار خلال 12 شهراً ضمن سيناريو صعودي لعام 2026، مستندة إلى تخفيف الضغوط التنظيمية وتزايد اعتماد المؤسسات كعوامل دفع رئيسية.

وفي مذكرة بحثية حديثة، أشارت "سيتي غروب" إلى أن وضوح السياسات بشكل أفضل قد يفتح الباب أمام مشاركة مؤسسية أوسع وتدفقات رأسمالية جديدة نحو الأصول الرقمية.

توقعات بتكوين وإيثيريوم
حددت "سيتي" سعراً مستهدفاً للبتكوين عند "143,000 دولار" خلال عام، في وقت يتم تداوله حالياً قرب "88,000 دولار"، ما يعني ارتفاعاً محتملاً بنحو "62%". كما رفعت توقعاتها لعملة "إيثيريوم" إلى "4,304 دولارات" مقارنة بسعرها الحالي البالغ نحو "2,958 دولاراً"، أي مكاسب محتملة تقارب "46%".

التنظيم كرافعة
 وبحسب "سيتي"، ستكون التطورات التنظيمية محوراً أساسياً في تشكيل سلوك السوق، مع تحوّل السلطات المالية نحو أطر عمل خاصة بالأصول الرقمية، وسحب عدد من إجراءات الإنفاذ والدعاوى ضد منصات كبرى، ما قد يقلص عدم اليقين ويدعم التبني الأوسع وتدفقات استثمارية أقوى.

التقلبات تضغط على المعنويات
 ورغم المؤشرات التنظيمية الإيجابية، تقول المذكرة إن تقلبات الأشهر الأخيرة أثرت على شهية المخاطرة. فقد هبطت "بتكوين" إلى أدنى مستوياتها منذ أشهر خلال نوفمبر مع تقليص المستثمرين تعرضهم للأصول عالية المخاطر، في ظل مخاوف مرتبطة بتقييمات أسهم التكنولوجيا. ثم زاد الضغط في ديسمبر بعدما خفّضت شركة "ستراتيجي" (المعروفة سابقاً بـ"مايكروستراتيجي") توقعات أرباح 2025، مشيرة إلى ضعف بتكوين كعامل مساهم، وهو ما حظي باهتمام كبير باعتبارها أكبر شركة مالكة للبتكوين.

3 مسارات محتملة
 ترى "سيتي" أن الأسعار الحالية باتت أقرب إلى نشاط المستخدمين الفعلي بعد تراجعها من قمم أكتوبر. وفي السيناريو الصعودي، تضع "سيتي" بتكوين عند "189,000 دولار" وإيثيريوم عند "5,132 دولاراً". أما في السيناريو الهبوطي، فتتوقع تراجع بتكوين إلى "78,000 دولار" وإيثيريوم إلى "1,270 دولاراً". (CNBC)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عام على احتجاجات "جيل زد": هل يستطيع الشباب إحداث التغيير في عام 2026؟
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 09:23:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"اليونيفيل": سنُواصل تنفيذ ولايتنا وفقًا للقرار 1701 حتى نهاية عام 2026
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 09:23:44 Lebanon 24 Lebanon 24
سعر الفضة ارتفع أكثر من سعر الذهب.. لماذا؟
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 09:23:44 Lebanon 24 Lebanon 24
لهذا السبب ارتفع سعر البندورة بشكل جنوني!
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 09:23:44 Lebanon 24 Lebanon 24

السلطات المالية

مايكروستراتيجي

السينا

شركة م

الترا

المعن

تيجي

كوين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2025-12-21
Lebanon24
00:53 | 2025-12-21
Lebanon24
23:03 | 2025-12-20
Lebanon24
16:43 | 2025-12-20
Lebanon24
15:13 | 2025-12-20
Lebanon24
15:03 | 2025-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24