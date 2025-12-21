تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
23
o
جبيل
20
o
صيدا
23
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
5
o
بشري
18
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
تيتان تستهدف مليار دولار من مبيعات الساعات
Lebanon 24
21-12-2025
|
02:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعربت شركة
تيتان
، الرائدة في صناعة الساعات والمجوهرات، عن تفاؤل كبير بقطاع الساعات الذي يستهدف مبيعات تصل إلى مليار دولار خلال العامين المقبلين، مدفوعاً بالتوجه نحو الفاخرة وتوسع التجزئة والأسواق الدولية.
أكدت كوروفيلا ماركوس، الرئيسة التنفيذية لقسم الساعات، تسجيل نمو سنوي مركب 16% خلال السنوات الأربع إلى الخمس الماضية، مع تركيز على الساعات التناظرية متوسطة الجودة (10-25 ألف روبية) والفاخرة (25-100 ألف روبية).
مستفيدة من إحياء الساعات التناظرية وارتفاع الإقبال على الفاخرة، تعمل تيتان على توسيع شبكة هيليوس وهيليوس لوكس، حيث "ستنمو القطاعات الفاخرة بنسبة 30% أسرع"، وقالت ماركوس لوكالة PTI.
وقالت:" "مع اقتصاد متنامٍ ودخل شخصي مرتفع وجيل ألفية طموح، نتوقع نمواً سريعاً في الفاخرة والمتميزة"، مضيفة تضاعف حصة المبيعات المتميزة منذ 2025، مع إيرادات 4576 كرور روبية في 2024-2025 بنمو 17%.
حالياً تمتلك 282 متجراً هيليوس، وافتتحت 5 متاجر هيليوس لوكس، وتخطط لـ20 بحلول 2026 و40 بحلول 2027، موسعة في 500 مدينة مع طلب متميز.
من منظور أسعار المستهلك، "نتجاوز مليار دولار في 2027، وصافي المبيعات عاماً آخر"، وتتوسع عبر تايتان وورلد، فاستراك، متاجر كبرى، إلكترونيات، وأسواق إلكترونية محلية ودولية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بمليار دولار.. صفقة مبيعات عسكرية أميركية للسعودية
Lebanon 24
بمليار دولار.. صفقة مبيعات عسكرية أميركية للسعودية
21/12/2025 13:04:00
21/12/2025 13:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: نقدر استثمارات السعودية في أميركا والتي بلغت 600 مليار دولار ونأمل أن تصبح تريليون دولار
Lebanon 24
ترامب: نقدر استثمارات السعودية في أميركا والتي بلغت 600 مليار دولار ونأمل أن تصبح تريليون دولار
21/12/2025 13:04:00
21/12/2025 13:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض: ربما نجني 400 مليار دولار عائدات من الرسوم الجمركية هذا العام
Lebanon 24
المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض: ربما نجني 400 مليار دولار عائدات من الرسوم الجمركية هذا العام
21/12/2025 13:04:00
21/12/2025 13:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يعلن عن 12 مليار دولار لدعم المزارعين المتضرّرين من الحرب التجارية
Lebanon 24
ترامب يعلن عن 12 مليار دولار لدعم المزارعين المتضرّرين من الحرب التجارية
21/12/2025 13:04:00
21/12/2025 13:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأسواق الدولية
ايتان
روبي
إيرا
تيتا
صافي
تركي
تابع
قد يعجبك أيضاً
إجتماع لجمعية المصارف مساء اليوم... الإضراب أو إنتظار المناقشات
Lebanon 24
إجتماع لجمعية المصارف مساء اليوم... الإضراب أو إنتظار المناقشات
05:59 | 2025-12-21
21/12/2025 05:59:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عنف بنغلاديش.. تعليق تأشيرات الهند في تشاتوغرام
Lebanon 24
عنف بنغلاديش.. تعليق تأشيرات الهند في تشاتوغرام
04:45 | 2025-12-21
21/12/2025 04:45:24
Lebanon 24
Lebanon 24
إلتباس مقصود في مشروع الحكومة بشأن الودائع: مصدر يكشفه
Lebanon 24
إلتباس مقصود في مشروع الحكومة بشأن الودائع: مصدر يكشفه
03:45 | 2025-12-21
21/12/2025 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يرفض طلب إسرائيل: لا عقوبات على سوريا مع "تعويض سري"
Lebanon 24
ترامب يرفض طلب إسرائيل: لا عقوبات على سوريا مع "تعويض سري"
03:36 | 2025-12-21
21/12/2025 03:36:33
Lebanon 24
Lebanon 24
عام 2026.. كيف سيكون وضع الذهب والنفط؟
Lebanon 24
عام 2026.. كيف سيكون وضع الذهب والنفط؟
03:17 | 2025-12-21
21/12/2025 03:17:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مع بداية الـ 2026.. هل سنشهد زيادات على الرواتب للقطاعين العام والخاص؟
Lebanon 24
مع بداية الـ 2026.. هل سنشهد زيادات على الرواتب للقطاعين العام والخاص؟
09:30 | 2025-12-20
20/12/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات صادمة عن انفجار مرفأ بيروت.. قبطان سفينة نترات الأمونيوم يكشفها
Lebanon 24
معلومات صادمة عن انفجار مرفأ بيروت.. قبطان سفينة نترات الأمونيوم يكشفها
11:31 | 2025-12-20
20/12/2025 11:31:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مخزن أسلحة داخل شقة.. والجيش يتحرك
Lebanon 24
مخزن أسلحة داخل شقة.. والجيش يتحرك
07:40 | 2025-12-20
20/12/2025 07:40:12
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط "قيصر".. لبنان بين عصر الفرص أو خسارة الدور والكهرباء إلى 15 ساعة؟
Lebanon 24
سقوط "قيصر".. لبنان بين عصر الفرص أو خسارة الدور والكهرباء إلى 15 ساعة؟
10:00 | 2025-12-20
20/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان في سباق اللحظة الأخيرة
Lebanon 24
لبنان في سباق اللحظة الأخيرة
10:30 | 2025-12-20
20/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
05:59 | 2025-12-21
إجتماع لجمعية المصارف مساء اليوم... الإضراب أو إنتظار المناقشات
04:45 | 2025-12-21
عنف بنغلاديش.. تعليق تأشيرات الهند في تشاتوغرام
03:45 | 2025-12-21
إلتباس مقصود في مشروع الحكومة بشأن الودائع: مصدر يكشفه
03:36 | 2025-12-21
ترامب يرفض طلب إسرائيل: لا عقوبات على سوريا مع "تعويض سري"
03:17 | 2025-12-21
عام 2026.. كيف سيكون وضع الذهب والنفط؟
03:00 | 2025-12-21
ودائع الـ 100 ألف دولار نقدًا خلال أربع سنوات وما فوقها سندات.. والمصارف غاضبة "الدولة تتهرّب"
فيديو
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
Lebanon 24
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
15:13 | 2025-12-20
21/12/2025 13:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
21/12/2025 13:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
21/12/2025 13:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24