تيتان تستهدف مليار دولار من مبيعات الساعات

أعربت شركة ، الرائدة في صناعة الساعات والمجوهرات، عن تفاؤل كبير بقطاع الساعات الذي يستهدف مبيعات تصل إلى مليار دولار خلال العامين المقبلين، مدفوعاً بالتوجه نحو الفاخرة وتوسع التجزئة والأسواق الدولية.



أكدت كوروفيلا ماركوس، الرئيسة التنفيذية لقسم الساعات، تسجيل نمو سنوي مركب 16% خلال السنوات الأربع إلى الخمس الماضية، مع تركيز على الساعات التناظرية متوسطة الجودة (10-25 ألف روبية) والفاخرة (25-100 ألف روبية).



مستفيدة من إحياء الساعات التناظرية وارتفاع الإقبال على الفاخرة، تعمل تيتان على توسيع شبكة هيليوس وهيليوس لوكس، حيث "ستنمو القطاعات الفاخرة بنسبة 30% أسرع"، وقالت ماركوس لوكالة PTI.



وقالت:" "مع اقتصاد متنامٍ ودخل شخصي مرتفع وجيل ألفية طموح، نتوقع نمواً سريعاً في الفاخرة والمتميزة"، مضيفة تضاعف حصة المبيعات المتميزة منذ 2025، مع إيرادات 4576 كرور روبية في 2024-2025 بنمو 17%.



حالياً تمتلك 282 متجراً هيليوس، وافتتحت 5 متاجر هيليوس لوكس، وتخطط لـ20 بحلول 2026 و40 بحلول 2027، موسعة في 500 مدينة مع طلب متميز.



من منظور أسعار المستهلك، "نتجاوز مليار دولار في 2027، وصافي المبيعات عاماً آخر"، وتتوسع عبر تايتان وورلد، فاستراك، متاجر كبرى، إلكترونيات، وأسواق إلكترونية محلية ودولية.

