تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

تيتان تستهدف مليار دولار من مبيعات الساعات

Lebanon 24
21-12-2025 | 02:34
A-
A+
Doc-P-1458036-639019065154006432.png
Doc-P-1458036-639019065154006432.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 أعربت شركة تيتان، الرائدة في صناعة الساعات والمجوهرات، عن تفاؤل كبير بقطاع الساعات الذي يستهدف مبيعات تصل إلى مليار دولار خلال العامين المقبلين، مدفوعاً بالتوجه نحو الفاخرة وتوسع التجزئة والأسواق الدولية.

أكدت كوروفيلا ماركوس، الرئيسة التنفيذية لقسم الساعات، تسجيل نمو سنوي مركب 16% خلال السنوات الأربع إلى الخمس الماضية، مع تركيز على الساعات التناظرية متوسطة الجودة (10-25 ألف روبية) والفاخرة (25-100 ألف روبية).

مستفيدة من إحياء الساعات التناظرية وارتفاع الإقبال على الفاخرة، تعمل تيتان على توسيع شبكة هيليوس وهيليوس لوكس، حيث "ستنمو القطاعات الفاخرة بنسبة 30% أسرع"، وقالت ماركوس لوكالة PTI.

وقالت:" "مع اقتصاد متنامٍ ودخل شخصي مرتفع وجيل ألفية طموح، نتوقع نمواً سريعاً في الفاخرة والمتميزة"، مضيفة تضاعف حصة المبيعات المتميزة منذ 2025، مع إيرادات 4576 كرور روبية في 2024-2025 بنمو 17%.

حالياً تمتلك 282 متجراً هيليوس، وافتتحت 5 متاجر هيليوس لوكس، وتخطط لـ20 بحلول 2026 و40 بحلول 2027، موسعة في 500 مدينة مع طلب متميز.

من منظور أسعار المستهلك، "نتجاوز مليار دولار في 2027، وصافي المبيعات عاماً آخر"، وتتوسع عبر تايتان وورلد، فاستراك، متاجر كبرى، إلكترونيات، وأسواق إلكترونية محلية ودولية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بمليار دولار.. صفقة مبيعات عسكرية أميركية للسعودية
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 13:04:00 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: نقدر استثمارات السعودية في أميركا والتي بلغت 600 مليار دولار ونأمل أن تصبح تريليون دولار
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 13:04:00 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض: ربما نجني 400 مليار دولار عائدات من الرسوم الجمركية هذا العام
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 13:04:00 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يعلن عن 12 مليار دولار لدعم المزارعين المتضرّرين من الحرب التجارية
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 13:04:00 Lebanon 24 Lebanon 24

الأسواق الدولية

ايتان

روبي

إيرا

تيتا

صافي

تركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
05:59 | 2025-12-21
Lebanon24
04:45 | 2025-12-21
Lebanon24
03:45 | 2025-12-21
Lebanon24
03:36 | 2025-12-21
Lebanon24
03:17 | 2025-12-21
Lebanon24
03:00 | 2025-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24