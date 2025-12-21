تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
12
o
طرابلس
16
o
صور
14
o
جبيل
16
o
صيدا
20
o
جونية
7
o
النبطية
5
o
زحلة
4
o
بعلبك
3
o
بشري
9
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الهند تعلن إلغاء مئات الرحلات الجوية في مطار دلهي
Lebanon 24
21-12-2025
|
14:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
مطار دلهي
في
الهند
، اليوم الأحد، إلغاء إجمالي 110 رحلات جوية، وتأخر أكثر من 370 رحلة أخرى، بسبب تدني مستوى الرؤية الناجم عن الضباب.
وأفاد مسؤول بإلغاء 59 رحلة وصول و51 رحلة مغادرة في
المطار
، وفقاً لما ذكرته
وكالة الأنباء الهندية
"برس تراست أوف إنديا".
وبحسب أحدث المعلومات المتاحة على موقع تتبع الرحلات الجوية "فلايت رادار 24 دوت كوم"، تم تأجيل أكثر من 370 رحلة، وبلغ متوسط زمن التأخير لرحلات المغادرة في المطار نحو 26 دقيقة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إلغاء رحلات جويّة في الهند بسبب بركان إثيوبيا
Lebanon 24
إلغاء رحلات جويّة في الهند بسبب بركان إثيوبيا
22/12/2025 01:21:52
22/12/2025 01:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عاصفة جوية قوية.. انقطاع بالكهرباء وإلغاء مئات الرحلات الجوية في البرازيل
Lebanon 24
بسبب عاصفة جوية قوية.. انقطاع بالكهرباء وإلغاء مئات الرحلات الجوية في البرازيل
22/12/2025 01:21:52
22/12/2025 01:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مطار ريغان في واشنطن: استئناف الرحلات الجوية والمطار مفتوح ويعمل بشكل طبيعي
Lebanon 24
مطار ريغان في واشنطن: استئناف الرحلات الجوية والمطار مفتوح ويعمل بشكل طبيعي
22/12/2025 01:21:52
22/12/2025 01:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
النقل العراقية: إغلاق مطار بغداد أمام الرحلات الجوية مؤقتا نتيجة سوء الطقس
Lebanon 24
النقل العراقية: إغلاق مطار بغداد أمام الرحلات الجوية مؤقتا نتيجة سوء الطقس
22/12/2025 01:21:52
22/12/2025 01:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الأنباء الهندية
الأنباء الهندية
وكالة الأنباء
مطار دلهي
يوم الأحد
الهندية
الهندي
المطار
تابع
قد يعجبك أيضاً
الاتحاد الأوروبي يعلن عن تمويل جديد لدعم السودان
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يعلن عن تمويل جديد لدعم السودان
16:22 | 2025-12-21
21/12/2025 04:22:58
Lebanon 24
Lebanon 24
2026 عام التحوّل.. أين تكمن الإيرادات الحقيقية للعملات المشفّرة؟
Lebanon 24
2026 عام التحوّل.. أين تكمن الإيرادات الحقيقية للعملات المشفّرة؟
16:00 | 2025-12-21
21/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جمعية المصارف تحذر من شطب الودائع وتحميل الخسائر للمودعين
Lebanon 24
جمعية المصارف تحذر من شطب الودائع وتحميل الخسائر للمودعين
12:56 | 2025-12-21
21/12/2025 12:56:35
Lebanon 24
Lebanon 24
في بلد عربي.. سرقة بقيمة 50 مليار جنيه تهدد استدامة أحد أهم القطاعات الحيوية
Lebanon 24
في بلد عربي.. سرقة بقيمة 50 مليار جنيه تهدد استدامة أحد أهم القطاعات الحيوية
12:43 | 2025-12-21
21/12/2025 12:43:55
Lebanon 24
Lebanon 24
رقم تاريخيّ... كم مسافر استقبل مطار روما في عام واحدٍ؟
Lebanon 24
رقم تاريخيّ... كم مسافر استقبل مطار روما في عام واحدٍ؟
10:18 | 2025-12-21
21/12/2025 10:18:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
النائبة تتصل وتهدد والوزير يرد: ما تجاوبو
Lebanon 24
النائبة تتصل وتهدد والوزير يرد: ما تجاوبو
02:15 | 2025-12-21
21/12/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الوزير وصحبه "لم يدفعوا الفاتورة"
Lebanon 24
الوزير وصحبه "لم يدفعوا الفاتورة"
01:45 | 2025-12-21
21/12/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت كبيرة في قضيّة الإعلاميّة الموقوفة بتهم تجارة المخدرات... هذا ما حصل في غرفة نومها
Lebanon 24
مفاجآت كبيرة في قضيّة الإعلاميّة الموقوفة بتهم تجارة المخدرات... هذا ما حصل في غرفة نومها
07:29 | 2025-12-21
21/12/2025 07:29:49
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف عاش الفنان الراحل وليد العلايلي أيامه الأخيرة؟
Lebanon 24
كيف عاش الفنان الراحل وليد العلايلي أيامه الأخيرة؟
00:50 | 2025-12-21
21/12/2025 12:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ودائع الـ 100 ألف دولار نقدًا خلال أربع سنوات وما فوقها سندات.. والمصارف غاضبة "الدولة تتهرّب"
Lebanon 24
ودائع الـ 100 ألف دولار نقدًا خلال أربع سنوات وما فوقها سندات.. والمصارف غاضبة "الدولة تتهرّب"
10:01 | 2025-12-21
21/12/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:22 | 2025-12-21
الاتحاد الأوروبي يعلن عن تمويل جديد لدعم السودان
16:00 | 2025-12-21
2026 عام التحوّل.. أين تكمن الإيرادات الحقيقية للعملات المشفّرة؟
12:56 | 2025-12-21
جمعية المصارف تحذر من شطب الودائع وتحميل الخسائر للمودعين
12:43 | 2025-12-21
في بلد عربي.. سرقة بقيمة 50 مليار جنيه تهدد استدامة أحد أهم القطاعات الحيوية
10:18 | 2025-12-21
رقم تاريخيّ... كم مسافر استقبل مطار روما في عام واحدٍ؟
10:01 | 2025-12-21
ودائع الـ 100 ألف دولار نقدًا خلال أربع سنوات وما فوقها سندات.. والمصارف غاضبة "الدولة تتهرّب"
فيديو
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
Lebanon 24
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
15:13 | 2025-12-20
22/12/2025 01:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
22/12/2025 01:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
22/12/2025 01:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24