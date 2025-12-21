الهند تعلن إلغاء مئات الرحلات الجوية في مطار دلهي

أعلن في ، اليوم الأحد، إلغاء إجمالي 110 رحلات جوية، وتأخر أكثر من 370 رحلة أخرى، بسبب تدني مستوى الرؤية الناجم عن الضباب.



وأفاد مسؤول بإلغاء 59 رحلة وصول و51 رحلة مغادرة في ، وفقاً لما ذكرته "برس تراست أوف إنديا".



وبحسب أحدث المعلومات المتاحة على موقع تتبع الرحلات الجوية "فلايت رادار 24 دوت كوم"، تم تأجيل أكثر من 370 رحلة، وبلغ متوسط زمن التأخير لرحلات المغادرة في المطار نحو 26 دقيقة.

