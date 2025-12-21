تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

الهند تعلن إلغاء مئات الرحلات الجوية في مطار دلهي

Lebanon 24
21-12-2025 | 14:08
أعلن مطار دلهي في الهند، اليوم الأحد، إلغاء إجمالي 110 رحلات جوية، وتأخر أكثر من 370 رحلة أخرى، بسبب تدني مستوى الرؤية الناجم عن الضباب.

وأفاد مسؤول بإلغاء 59 رحلة وصول و51 رحلة مغادرة في المطار، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الهندية "برس تراست أوف إنديا".

وبحسب أحدث المعلومات المتاحة على موقع تتبع الرحلات الجوية "فلايت رادار 24 دوت كوم"، تم تأجيل أكثر من 370 رحلة، وبلغ متوسط زمن التأخير لرحلات المغادرة في المطار نحو 26 دقيقة.
وكالة الأنباء الهندية

الأنباء الهندية

وكالة الأنباء

مطار دلهي

يوم الأحد

الهندية

الهندي

المطار

