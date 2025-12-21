تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
إقتصاد

الاتحاد الأوروبي يعلن عن تمويل جديد لدعم السودان

Lebanon 24
21-12-2025 | 16:22
أعلن الاتحاد الأوروبي عن إطلاق ثلاثة مشاريع جديدة بقيمة 95 مليون يورو لتعزيز قدرة المجتمعات السودانية على الصمود في مواجهة النزاعات والنزوح، وذلك في إطار دعمه للاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد.

وأوضح الاتحاد الأوروبي أن هذه المشاريع تستهدف أكثر من 500 ألف شخص في مناطق متضررة من النزوح والصراعات، مشيراً إلى أنها تهدف إلى تحسين سبل العيش وتوفير الحماية للفئات الأكثر هشاشة.

وتشمل المبادرات برامج تدريب مهني لتأهيل الشباب، ومنح مالية لدعم المشاريع الصغيرة، إضافة إلى برامج التغذية المدرسية لضمان استمرار التعليم وتحسين صحة الأطفال، فضلاً عن تقديم خدمات الحماية الأساسية للمجتمعات المتضررة، وفقاً لموقع "المشهد" السوداني.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزامه بمساندة الشعب السوداني في ظل الظروف الإنسانية الصعبة، وتعكس حرصه على الاستثمار في التنمية طويلة الأمد كوسيلة لتعزيز الاستقرار وتقليل آثار النزاعات.
الاتحاد الأوروبي: نؤكد التزامنا بدعم وحدة السودان والحفاظ على مؤسساته الحكومية ورفض أي هياكل حكم موازية
وكالة الأنباء الفرنسية: الاتحاد الأوروبي يندد بوحشية قوات الدعم السريع واستهداف المدنيين في السودان
المركزي الأوروبي يعرقل قرض الـ140 مليار لأوكرانيا: تمويلٌ مخالف لمعاهدة الاتحاد
الاتحاد الأوروبي يضاعف قيوده على روسيا لمواجهة تمويل الحرب
