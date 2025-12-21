تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
الاتحاد الأوروبي يعلن عن تمويل جديد لدعم السودان
Lebanon 24
21-12-2025
|
16:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
الاتحاد الأوروبي
عن إطلاق ثلاثة مشاريع جديدة بقيمة 95 مليون
يورو
لتعزيز قدرة المجتمعات السودانية على الصمود في مواجهة النزاعات والنزوح، وذلك في إطار دعمه للاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد.
وأوضح الاتحاد
الأوروبي
أن هذه المشاريع تستهدف أكثر من 500 ألف شخص في مناطق متضررة من النزوح والصراعات، مشيراً إلى أنها تهدف إلى تحسين سبل العيش وتوفير الحماية للفئات الأكثر هشاشة.
وتشمل المبادرات برامج تدريب مهني لتأهيل الشباب، ومنح مالية لدعم المشاريع الصغيرة، إضافة إلى برامج التغذية المدرسية لضمان استمرار التعليم وتحسين صحة الأطفال، فضلاً عن تقديم
خدمات الحماية
الأساسية للمجتمعات المتضررة، وفقاً لموقع "المشهد" السوداني.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزامه بمساندة الشعب السوداني في ظل الظروف الإنسانية الصعبة، وتعكس حرصه على الاستثمار في التنمية طويلة الأمد كوسيلة لتعزيز الاستقرار وتقليل آثار النزاعات.
