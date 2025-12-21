الاتحاد الأوروبي يعلن عن تمويل جديد لدعم السودان

أعلن عن إطلاق ثلاثة مشاريع جديدة بقيمة 95 مليون لتعزيز قدرة المجتمعات السودانية على الصمود في مواجهة النزاعات والنزوح، وذلك في إطار دعمه للاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد.



وأوضح الاتحاد أن هذه المشاريع تستهدف أكثر من 500 ألف شخص في مناطق متضررة من النزوح والصراعات، مشيراً إلى أنها تهدف إلى تحسين سبل العيش وتوفير الحماية للفئات الأكثر هشاشة.



وتشمل المبادرات برامج تدريب مهني لتأهيل الشباب، ومنح مالية لدعم المشاريع الصغيرة، إضافة إلى برامج التغذية المدرسية لضمان استمرار التعليم وتحسين صحة الأطفال، فضلاً عن تقديم الأساسية للمجتمعات المتضررة، وفقاً لموقع "المشهد" السوداني.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزامه بمساندة الشعب السوداني في ظل الظروف الإنسانية الصعبة، وتعكس حرصه على الاستثمار في التنمية طويلة الأمد كوسيلة لتعزيز الاستقرار وتقليل آثار النزاعات.