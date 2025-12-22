تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
21
o
بيروت
16
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
2
o
بشري
14
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
إقتصاد
مع رهانات خفض الفائدة الأميركية.. الذهب والفضة يسجلان مستويات مرتفعة قياسية
Lebanon 24
22-12-2025
|
00:16
ارتفع
الذهب
والفضة إلى مستويات قياسية اليوم الاثنين مستفيدين من بيانات عمل أميركية ضعيفة وقراءة تضخم ضعيفة عززت الرهانات على أن
مجلس الاحتياطي الاتحادي
(البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة في كانون الثاني.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1% ليلامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4384.50 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:03 بتوقيت غرينتش، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 4416.30 دولار للأونصة.
وقفزت الفضة في المعاملات الفورية 3% لتصل إلى مستوى قياسي مرتفع عند 69.14 دولار للأونصة، وفق "
رويترز
".
Advertisement
