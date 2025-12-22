مع رهانات خفض الفائدة الأميركية.. الذهب والفضة يسجلان مستويات مرتفعة قياسية

ارتفع والفضة إلى مستويات ‍قياسية اليوم الاثنين مستفيدين من بيانات عمل أميركية ضعيفة وقراءة ‍تضخم ضعيفة عززت الرهانات على أن (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة في كانون الثاني.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو ⁠1% ليلامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4384.50 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:03 بتوقيت غرينتش، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 4416.30 دولار للأونصة.



وقفزت الفضة في المعاملات الفورية 3% لتصل إلى مستوى قياسي مرتفع عند 69.14 دولار للأونصة، وفق " ".

