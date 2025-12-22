بعد اعتراض أميركا لناقلات نفط قبالة سواحل فنزويلا.. ارتفاع في أسعار النفط

ارتفعت أسعار في المعاملات المبكرة اليوم الاثنين بعد اعتراض الولايات ‍المتحدة لناقلة نفط في المياه الدولية قبالة سواحل في مطلع الأسبوع.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتاً أو 0.73% إلى 60.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 0141 بتوقيت غرينتش، وزادت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي 40 سنتاً أو 0.71% إلى 56.92 دولار للبرميل.



قال مسؤولون لرويترز ⁠أمس الأحد إن الأميركي يتعقب أيضاً ناقلة نفط في المياه الدولية بالقرب من فنزويلا، فيما ستكون ثاني عملية من نوعها في مطلع الأسبوع والثالثة في أقل من أسبوعين إذا نجحت، وفق " ".

Advertisement