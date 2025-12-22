تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
21
o
بيروت
16
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
2
o
بشري
14
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
إقتصاد
بعد اعتراض أميركا لناقلات نفط قبالة سواحل فنزويلا.. ارتفاع في أسعار النفط
Lebanon 24
22-12-2025
|
00:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت أسعار
النفط
في المعاملات المبكرة اليوم الاثنين بعد اعتراض الولايات المتحدة لناقلة نفط في المياه الدولية قبالة سواحل
فنزويلا
في مطلع الأسبوع.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتاً أو 0.73% إلى 60.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 0141 بتوقيت غرينتش، وزادت العقود الآجلة لخام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي 40 سنتاً أو 0.71% إلى 56.92 دولار للبرميل.
قال مسؤولون لرويترز أمس الأحد إن
خفر السواحل
الأميركي يتعقب أيضاً ناقلة نفط في المياه الدولية بالقرب من فنزويلا، فيما ستكون ثاني عملية من نوعها في مطلع الأسبوع والثالثة في أقل من أسبوعين إذا نجحت، وفق "
رويترز
".
