بسبب الموقف الحذر لبنك اليابان.. الين يقترب من مستوى قياسي منخفض

هبط الين بالقرب من أدنى مستوياته القياسية ‍أمام اليورو والفرنك السويسري اليوم الاثنين إذ أدى عدم وجود مؤشرات ‍على تشديد السياسة النقدية من إلى تشجيع المتداولين، حتى مع تكثيف المسؤولين اليابانيين للتحذيرات بشأن التدخل في العملة.



واستقر الين بالقرب من أدنى مستوى له في 11 شهرا ⁠مقابل الدولار الأميركي واقترب من أدنى مستوى له في 17 شهرا مقابل الدولار .



و رفع يوم الجمعة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود عند 0.75. لكن في حين أن البيان المصاحب أشار إلى الاستعداد لمواصلة تشديد السياسة، تمسك محافظ البنك ‍المركزي الياباني بخطابه الحذر المعتاد في مؤتمره الصحفي، وفقاً لـ" ".

