Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

بسبب الموقف الحذر لبنك اليابان.. الين يقترب من مستوى قياسي منخفض

Lebanon 24
22-12-2025 | 02:46
هبط الين بالقرب من أدنى مستوياته القياسية ‍أمام اليورو والفرنك السويسري اليوم الاثنين إذ أدى عدم وجود مؤشرات ‍على تشديد السياسة النقدية من بنك اليابان إلى تشجيع المتداولين، حتى مع تكثيف المسؤولين اليابانيين للتحذيرات بشأن التدخل في العملة.

واستقر الين بالقرب من أدنى مستوى له في 11 شهرا ⁠مقابل الدولار الأميركي واقترب من أدنى مستوى له في 17 شهرا مقابل الدولار الأسترالي.

و رفع البنك المركزي الياباني يوم الجمعة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود عند 0.75. لكن في حين أن البيان المصاحب أشار إلى الاستعداد لمواصلة تشديد السياسة، تمسك محافظ البنك ‍المركزي الياباني كازو أويدا بخطابه الحذر المعتاد في مؤتمره الصحفي، وفقاً لـ"رويترز".
البنك المركزي الياباني

البنك المركزي

بنك اليابان

كازو أويدا

الأسترالي

اليابان

رويترز

يورو

