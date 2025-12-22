تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
21
o
بيروت
17
o
طرابلس
23
o
صور
18
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
13
o
زحلة
17
o
بعلبك
3
o
بشري
14
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
إقتصاد
بسبب الموقف الحذر لبنك اليابان.. الين يقترب من مستوى قياسي منخفض
Lebanon 24
22-12-2025
|
02:46
هبط الين بالقرب من أدنى مستوياته القياسية أمام اليورو والفرنك السويسري اليوم الاثنين إذ أدى عدم وجود مؤشرات على تشديد السياسة النقدية من
بنك اليابان
إلى تشجيع المتداولين، حتى مع تكثيف المسؤولين اليابانيين للتحذيرات بشأن التدخل في العملة.
واستقر الين بالقرب من أدنى مستوى له في 11 شهرا مقابل الدولار الأميركي واقترب من أدنى مستوى له في 17 شهرا مقابل الدولار
الأسترالي
.
و رفع
البنك المركزي الياباني
يوم الجمعة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود عند 0.75. لكن في حين أن البيان المصاحب أشار إلى الاستعداد لمواصلة تشديد السياسة، تمسك محافظ البنك المركزي الياباني
كازو أويدا
بخطابه الحذر المعتاد في مؤتمره الصحفي، وفقاً لـ"
رويترز
".
