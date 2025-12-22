الصين تفرض رسوماً مؤقتة على منتجات الألبان الأوروبية

أعلنت الاثنين أنها ستفرض رسوماً مؤقتة على بعض منتجات الألبان المستوردة من " "، في أحدث فصول نزاع تجاري يمتد من الأغذية إلى المركبات الكهربائية.



وستدخل الرسوم التي تتراوح بين 21.9% و42.7% حيز التنفيذ الثلاثاء، وهي تطال مجموعة من المنتجات تشمل الأجبان الطازجة والمصنّعة، والجبن الأزرق، وبعض أنواع الحليب والقشدة وغيرها، وفق ما أعلنت في في بيان.



وكانت السلطات قد فتحت في آب 2024 تحقيقاً لمكافحة الدعم بناءً على طلب من "جمعية الألبان الصينية". وبينما من المقرر أن يختتم التحقيق في شباط، قالت وزارة التجارة إن النتائج الأولية ربطت بين الإعانات التي يمنحها "الاتحاد " وضرر جسيم يلحق بصناعة الألبان المحلية، وفقاً لوكالة فرانس برس (أ ف ب).

Advertisement