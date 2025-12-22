تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

الصين تفرض رسوماً مؤقتة على منتجات الألبان الأوروبية

Lebanon 24
22-12-2025 | 04:33
أعلنت الصين الاثنين أنها ستفرض رسوماً مؤقتة على بعض منتجات الألبان المستوردة من "الاتحاد الأوروبي"، في أحدث فصول نزاع تجاري يمتد من الأغذية إلى المركبات الكهربائية.

وستدخل الرسوم التي تتراوح بين 21.9% و42.7% حيز التنفيذ الثلاثاء، وهي تطال مجموعة من المنتجات تشمل الأجبان الطازجة والمصنّعة، والجبن الأزرق، وبعض أنواع الحليب والقشدة وغيرها، وفق ما أعلنت وزارة التجارة في بكين في بيان.

وكانت السلطات الصينية قد فتحت في آب 2024 تحقيقاً لمكافحة الدعم بناءً على طلب من "جمعية الألبان الصينية". وبينما من المقرر أن يختتم التحقيق في شباط، قالت وزارة التجارة إن النتائج الأولية ربطت بين الإعانات التي يمنحها "الاتحاد الأوروبي" وضرر جسيم يلحق بصناعة الألبان المحلية، وفقاً لوكالة فرانس برس (أ ف ب).
