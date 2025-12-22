تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

بسبب متجر التطبيقات.. إيطاليا تغرم أبل 115 مليون دولار

Lebanon 24
22-12-2025 | 04:43
أعلنت هيئة المنافسة الإيطالية تغريم عملاق التكنولوجيا الأميركي شركة أبل واثنين من أقسامها 98.6 مليون يورو (115.53 مليون دولار) بتهمة إساءة استخدام وضعها المهيمن في سوق تطبيقات الهواتف المحمولة.

 

وقالت الجهة التنظيمية إن المجموعة يُزعم أنها انتهكت اللوائح الأوروبية عبر متجر تطبيقات أبل "app store"، حيث تتمتع بـ"هيمنة مطلقة" في تعاملها مع مطوري التطبيقات من الأطراف الثالثة، بحسب "رويترز".

 

وبدأت الهيئة تحقيقًا مع عملاق التكنولوجيا في أيار 2023، مدعيةً أن الشركة عاقبت مطوري التطبيقات من الأطراف الثالثة بفرض "سياسة خصوصية أكثر تقييدًا" عليهم اعتبارًا من أبريل 2021.

 

وأوضحت الهيئة أن أبل اشترطت على مطوري التطبيقات من الأطراف الثالثة الحصول على موافقة محددة لجمع البيانات وربطها لأغراض إعلانية، وذلك عبر شاشة تفرضها أبل تُعرف باسم "شفافية تتبع التطبيقات".

 

وأضافت الجهة التنظيمية، في بيان، إن "شروط سياسة شفافية تتبع التطبيقات تُفرض من جانب واحد، وتضر بمصالح شركاء أبل التجاريين ولا تتناسب مع تحقيق هدف الخصوصية الذي تدعيه الشركة"، مشيرةً إلى أن هذه الآلية لا تتوافق مع لوائح الخصوصية.

 

وقالت إن المطورين أُجبروا أيضًا على تكرار طلبات الموافقة للغرض نفسه.

 

وأشارت هيئة المنافسة الإيطالية إلى أن تحقيقها كان معقدًا، وأُجري بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية وهيئات دولية أخرى لمكافحة الاحتكار والمنافسة.

إقتصاد

تكنولوجيا وعلوم

المفوضية الأوروبية

متجر التطبيقات

الإيطالية

app store

شركة أبل

الأوروبي

الإيطالي

إيطاليا

