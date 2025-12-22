تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

الرياضي بيروت يُعزّز حضوره الرقمي بإطلاق متجره الإلكتروني الرسمي عبر تطبيق "OMT Pay"

Lebanon 24
22-12-2025 | 09:16
A-
A+
Doc-P-1458564-639020171843643518.jpg
Doc-P-1458564-639020171843643518.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في خطوة جديدة تجمع بين الشغف الرياضي والابتكار الرقمي، أعلن النادي الرياضي بيروت رسميًا عن إطلاق المتجر الإلكتروني (online store) الخاص بالنادي عبر تطبيق OMT Pay، وذلك خلال لقاء أُقيم في فندق Voco في بيروت بحضور رئيس النادي مازن طبّارة والنائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة OMT جويا معوّض إلى جانب مجلس إدارة ومجلس أمناء وأعضاء فريق النادي الرياضي بيروت.

خلال اللقاء، أشار طبّارة إلى أهمية إطلاق المتجر الإلكتروني، مؤكّدًا أنّه خطوة جديدة نحو تقديم تجربة مبتكرة لجمهور النادي، حيث يتيح لهم الوصول إلى المنتجات الرسمية للنادي بطريقة سهلة وآمنة. وأضاف طبّارة أنّ هذه الخطوة تواكب تطلّعات الجيل الرقمي، وتُقرِّب النادي من جمهوره، كما تحفّز الفريق على تطوير أدائه.

من جهّتها، اعتبرت معوّض أنّ مفهوم الرعاية الرياضية قد تجاوز مجرّد فكرة وضع شعار الشركة على القمصان الرياضية، ليصبح تجربة رقمية متكاملة. كما أكّدت أنّ هذه الشراكة تمثّل رؤية OMT في دمج الخدمات المالية مع احتياجات الزبائن من خلال حلول رقمية تلائم أسلوب الحياة الحديث. ودعت مشجّعي النادي الرياضي إلى تنزيل تطبيق OMT Pay وزيارة المتجر الإلكتروني.

كما تمّ عرض فيديو لتجربة المتجر الإلكتروني وآلية استخدامه عبر تطبيق OMT Pay. ثمّ قدّم المدير الأوّل للتسويق والاتصالات في OMT، رودي كيروز، عرضًا تفصيليًا حول المزايا التي يقدّمها المتجر لمشجّعي النادي الرياضي بيروت.

وفي لحظة ترقّب، تمّ الإعلان عن إطلاق المتجر الإلكتروني الرسمي للنادي عبر تطبيق OMT Pay، تلاه صورة تذكارية جمعت ممثّلي النادي الرياضي بيروت وفريق OMT.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
افتتاح معرض "بيروت المرفأ" بحضور رسمي وثقافي واسع
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 19:16:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الزراعة تعزز حضورها الميداني عبر "المشروع الأخضر"
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 19:16:00 Lebanon 24 Lebanon 24
مايكروسوفت تطلق أول "موظف رقمي" ببطاقة وهوية رسمية
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 19:16:00 Lebanon 24 Lebanon 24
العبادية تحتفل بعيد الاستقلال وتطلق "ساحة العلم اللبناني" بحضور رسمي وشعبي واسع
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 19:16:00 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

رياضة

الخدمات المالية

النادي الرياضي

الرياضي بيروت

نادي الرياضي

رئيس النادي

نائب ال

الرياض

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:31 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:16 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:14 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:39 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:07 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
11:31 | 2025-12-22
Lebanon24
10:16 | 2025-12-22
Lebanon24
10:14 | 2025-12-22
Lebanon24
09:39 | 2025-12-22
Lebanon24
09:07 | 2025-12-22
Lebanon24
08:40 | 2025-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24