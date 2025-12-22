أسعار الذهب إلى مستويات قياسية.. إليكم كم أصبحت

قفز أكثر من 2% الإثنين إلى أعلى مستوياته تاريخياً مدعوماً بالإقبال على الملاذات الآمنة مع تصاعد التوتر بين وفنزويلا، بينما سجلت الفضة قياسياً مرتفعاً.



وارتفع الذهب الفوري 2% إلى 4421.15 دولار للأونصة بعد ذروة 4428.92 دولار، مع صعود العقود الآجلة 1.6% إلى 4455.7 دولار.



يأتي الدعم من التوتر الجيوسياسي بعد إعلان "حصاراً" على ناقلات الفنزويلية مع تعزيز عسكري وضربات في والبحر .



في السياق، يرى محلل "نيمو دوت موني" الهدف القريب 5000 دولار العام المقبل، مع صعود الذهب 68% هذا العام -أكبر ارتفاع منذ 1979- بدعم بنوك مركزية وانخفاض فائدة.



كما حذت الفضة حذوه بارتفاع 2.7% إلى 68.93 دولار بعد قياسي 69.44 دولار، بزيادة 138% سنوياً، بينما هبط الدولار لأكبر خسارة منذ 2017.



وارتفع البلاتين 5.3% إلى 2060.8 دولار (أعلى منذ 17 عاماً) والبلاديوم 3.2% إلى 1767.86 دولار (أعلى منذ 3 أعوام). (العين)

