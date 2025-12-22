تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
أسعار الذهب إلى مستويات قياسية.. إليكم كم أصبحت
Lebanon 24
22-12-2025
|
11:31
قفز
الذهب
أكثر من 2% الإثنين إلى أعلى مستوياته تاريخياً مدعوماً بالإقبال على الملاذات الآمنة مع تصاعد التوتر بين
الولايات المتحدة
وفنزويلا، بينما سجلت الفضة قياسياً مرتفعاً.
وارتفع الذهب الفوري 2% إلى 4421.15 دولار للأونصة بعد ذروة 4428.92 دولار، مع صعود العقود الآجلة 1.6% إلى 4455.7 دولار.
يأتي الدعم من التوتر الجيوسياسي بعد إعلان
ترامب
"حصاراً" على ناقلات
النفط
الفنزويلية مع تعزيز عسكري وضربات في
المحيط الهادئ
والبحر
الكاريبي
.
في السياق، يرى محلل "نيمو دوت موني" الهدف القريب 5000 دولار العام المقبل، مع صعود الذهب 68% هذا العام -أكبر ارتفاع منذ 1979- بدعم بنوك مركزية وانخفاض فائدة.
كما حذت الفضة حذوه بارتفاع 2.7% إلى 68.93 دولار بعد قياسي 69.44 دولار، بزيادة 138% سنوياً، بينما هبط الدولار لأكبر خسارة منذ 2017.
وارتفع البلاتين 5.3% إلى 2060.8 دولار (أعلى منذ 17 عاماً) والبلاديوم 3.2% إلى 1767.86 دولار (أعلى منذ 3 أعوام). (العين)
