إقتصاد

أسعار الذهب إلى مستويات قياسية.. إليكم كم أصبحت

Lebanon 24
22-12-2025 | 11:31
 قفز الذهب أكثر من 2% الإثنين إلى أعلى مستوياته تاريخياً مدعوماً بالإقبال على الملاذات الآمنة مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا، بينما سجلت الفضة قياسياً مرتفعاً.

وارتفع الذهب الفوري 2% إلى 4421.15 دولار للأونصة بعد ذروة 4428.92 دولار، مع صعود العقود الآجلة 1.6% إلى 4455.7 دولار.

يأتي الدعم من التوتر الجيوسياسي بعد إعلان ترامب "حصاراً" على ناقلات النفط الفنزويلية مع تعزيز عسكري وضربات في المحيط الهادئ والبحر الكاريبي.

في السياق، يرى محلل "نيمو دوت موني" الهدف القريب 5000 دولار العام المقبل، مع صعود الذهب 68% هذا العام -أكبر ارتفاع منذ 1979- بدعم بنوك مركزية وانخفاض فائدة.

كما حذت الفضة حذوه بارتفاع 2.7% إلى 68.93 دولار بعد قياسي 69.44 دولار، بزيادة 138% سنوياً، بينما هبط الدولار لأكبر خسارة منذ 2017.

وارتفع البلاتين 5.3% إلى 2060.8 دولار (أعلى منذ 17 عاماً) والبلاديوم 3.2% إلى 1767.86 دولار (أعلى منذ 3 أعوام). (العين)
