النفط يرتفع.. وواشنطن تُشدد الخناق على فنزويلا

ارتفعت أسعار مع تشديد حصارها على ، في خطوة تزامنت مع صعود القوات الأميركية إلى إحدى الناقلات وملاحقة أخرى بعد أسابيع من احتجاز سفينة.



وصعد خام غرب الوسيط بنسبة "2.4%" ليستقر فوق "58 دولاراً" للبرميل يوم الاثنين، بعد تراجع دام أسبوعين. وفي البحر ، صعدت الأميركية السبت إلى ناقلة "سنتشريز" التي كانت تحمل ما يصل إلى "مليوني برميل" من الخام .



وبحسب المعطيات، تُعد هذه أول سفينة "غير خاضعة للعقوبات" يتم استهدافها، فيما كانت القوات الأميركية حتى تلاحق أيضاً الناقلة " وان" التي كانت في طريقها إلى فنزويلا. (الشرق)

