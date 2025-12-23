تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
أسعار الذهب تواصل الارتفاع.. وارقام قياسية جديدة اليوم
23-12-2025
23-12-2025
|
00:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
حطمت أسعار
الذهب
في بورصة Comex مستوى قياسياً جديداً، حيث تجاوزت 4500 دولار للأوقية.
ووصل سعر العقود الآجلة مع التسليم في فبراير 2026 إلى 4500.2 دولار مقابل الأوقية حتى الساعة 3:13 بتوقيت
موسكو
فجر الثلاثاء، مرتفعا بنسبة 2.57 في المئة.
وحتى الساعة 3:17 ارتفعت وتائر نمو السعر، ليصل إلى 4500.9 دولار مقابل الأوقية.
وقبل ذلك تجاوز سعر الذهب عتبة الـ 4400 دولار لأول مرة في التاريخ، يوم الاثنين 22 كانون الأوّل.
ويشير المراقبون إلى أن الارتفاع يأتي على خلفية التوقعات بتقليص سعر الفائدة في
الولايات المتحدة
.
