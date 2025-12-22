تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
مع ترقب خطوة أميركية بشأن خام فنزويلا.. تراجع في أسعار النفط
Lebanon 24
22-12-2025
|
23:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
انخفضت أسعار
النفط
في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء بعد ارتفاعها بأكثر من 2% في الجلسة السابقة إذ قالت
الولايات المتحدة
إنها قد تبيع خاما فنزويليا تحتجزه، في حين زادت هجمات
أوكرانيا
على السفن والموانئ الروسية من مخاوف تعطل الإمدادات.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا أو 0.18% إلى 61.96 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش. وخسر خام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي 13 سنتا أو 0.22 بالمئة إلى 57.88 دولار للبرميل.
وارتفع كلا الخامين بأكثر من 2% عند التسوية في الجلسة السابقة مع تسجيل
خام برنت
أفضل أداء يومي له في شهرين بينما حقق خام غرب تكساس الوسيط أكبر ارتفاع له منذ 14 تشرين الثاني، وفق "
رويترز
".
