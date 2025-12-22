مع ترقب خطوة أميركية بشأن خام فنزويلا.. تراجع في أسعار النفط

انخفضت أسعار في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء بعد ارتفاعها بأكثر من 2% في ‍الجلسة السابقة إذ قالت إنها قد تبيع خاما فنزويليا تحتجزه، في حين ‍زادت هجمات على السفن والموانئ الروسية من مخاوف تعطل الإمدادات.



وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا أو 0.18% إلى 61.96 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش. وخسر خام غرب الوسيط الأميركي 13 سنتا أو 0.22 ⁠بالمئة إلى 57.88 دولار للبرميل.



وارتفع كلا الخامين بأكثر من 2% عند التسوية في الجلسة السابقة مع تسجيل أفضل أداء يومي له في شهرين بينما حقق خام غرب تكساس الوسيط أكبر ارتفاع له منذ 14 تشرين الثاني، وفق " ".

