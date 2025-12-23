تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

وسط تحذيرات يابانية من تدخل رسمي.. تأرجح في سعر الين

Lebanon 24
23-12-2025 | 01:08
A-
A+
Doc-P-1458766-639020743503338425.webp
Doc-P-1458766-639020743503338425.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ارتفع الين اليوم الثلاثاء مدعوما بتراجع الدولار بعدما أشارت السلطات اليابانية، في أقوى تحذيراتها حتى الآن، إلى استعداد طوكيو للتدخل، بينما تحوم العملة اليابانية قرب أدنى مستوياتها مقابل عملات رئيسية.

ويقول محللون إن تهديد السلطات بالتدخل في الوقت الراهن، غير أن ضعف الين على المدى القريب من المرجح أن يستمر، إذ إن النبرة الحذرة لبنك اليابان الأسبوع الماضي أوحت بأن وتيرة رفع أسعار الفائدة العام المقبل ستكون بطيئة.

وجرى تداول الين عند 156.36 مقابل الدولار، مواصلا مكاسبه من الجلسة السابقة، لكنه ظل قريبا من أدنى مستوى له في 11 شهرا عند 157.78 الذي لامسه يوم الجمعة بعدما أعلن بنك اليابان المركزي رفع سعر الفائدة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مع انحسار توقعات خفض الفائدة الأميركية.. تراجع في سعر الين وارتفاع في اسعار الدولار
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 12:19:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد بيانات الوظائف.. تراجع الين الياباني وصعود للدولار الأسترالي
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 12:19:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير من تداول أخبار غير رسمية حول زيارة البابا إلى لبنان
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 12:19:29 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تخفّض سعر الفائدة إلى 16% وسط مخاوف تضخمية
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 12:19:29 Lebanon 24 Lebanon 24

بنك اليابان المركزي

بنك اليابان

اليابانية

اليابان

طوكيو

بترا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
04:09 | 2025-12-23
Lebanon24
03:45 | 2025-12-23
Lebanon24
03:00 | 2025-12-23
Lebanon24
02:00 | 2025-12-23
Lebanon24
01:42 | 2025-12-23
Lebanon24
00:42 | 2025-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24