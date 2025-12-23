تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
وسط تحذيرات يابانية من تدخل رسمي.. تأرجح في سعر الين
Lebanon 24
23-12-2025
|
01:08
ارتفع الين اليوم الثلاثاء مدعوما بتراجع الدولار بعدما أشارت السلطات
اليابانية
، في أقوى تحذيراتها حتى الآن، إلى استعداد
طوكيو
للتدخل، بينما تحوم العملة اليابانية قرب أدنى مستوياتها مقابل عملات رئيسية.
ويقول محللون إن تهديد السلطات بالتدخل في الوقت الراهن، غير أن ضعف الين على المدى القريب من المرجح أن يستمر، إذ إن النبرة الحذرة لبنك
اليابان
الأسبوع الماضي أوحت بأن وتيرة رفع أسعار الفائدة العام المقبل ستكون بطيئة.
وجرى تداول الين عند 156.36 مقابل الدولار، مواصلا مكاسبه من الجلسة السابقة، لكنه ظل قريبا من أدنى مستوى له في 11 شهرا عند 157.78 الذي لامسه يوم الجمعة بعدما أعلن
بنك اليابان المركزي
رفع سعر الفائدة.
Advertisement
