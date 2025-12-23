مع تراجع عوائد السندات.. الأسهم اليابانية ترتفع

ارتفعت الأسهم اليوم الثلاثاء مع تراجع عوائد السندات المحلية من مستويات قياسية مرتفعة، مما عزز من معنويات السوق، في حين حدّت المخاوف المستمرة بشأن تقييمات أسهم مرتبطة بالذكاء الاصطناعي من مكاسب المؤشر نيكاي.



وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.5% ليغلق عند 3423.25، بالقرب من المستوى القياسي المرتفع الذي سجله في وقت سابق من هذا الشهر عند 3434.60.



لكن المؤشر نيكاي أغلق مستقراً عند 50412.87 بعد أن عرقلت خسائر سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق تقدم غالبية الأسهم على المؤشر. ومن بين مكونات المؤشر نيكاي البالغ عددها 225، ارتفع 162 سهماً وانخفض 62، في حين أغلق سهم واحد دون تغيير.

