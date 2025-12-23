تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

من يحسم المعركة؟ عروض متصاعدة للاستحواذ على إمبراطورية إعلامية

Lebanon 24
23-12-2025 | 11:45
A-
A+
Doc-P-1459020-639021115070983992.jpeg
Doc-P-1459020-639021115070983992.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

رفعت شركة باراماونت، عرضها للاستحواذ على شركة وارنر براذرز ديسكفري، في خطوة قد تشعل سباقًا محمومًا للسيطرة على عملاق الترفيه الأمريكي، وذلك بدعم مالي شخصي من الملياردير لاري إليسون، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة أوراكل.

وأعلنت باراماونت أن لاري إليسون سيضمن شخصيًا تمويل الصفقة، عبر تغطية كامل مبلغ 40.4 مليار دولار من رأس المال المخصص لها، كما سيتيح للمساهمين الاطلاع على الشؤون المالية للصندوق العائلي الذي يمول العرض.

وبموجب العرض الجديد، قدمت باراماونت عرضًا نقديًا بقيمة 30 دولارًا للسهم الواحد، ما يعرّض إليسون لاحتمال خسارة ما يقارب سدس ثروته الصافية في حال فشل الصفقة.

غير أن مجلس إدارة وارنر براذرز، المالكة لشبكة CNN، أعلن أنه يفضّل عرضًا منافسًا تقدمت به شركة نتفليكس لشراء قسم البث التلفزيوني واستوديوهات الأفلام والبث المباشر مقابل 72 مليار دولار، موصيًا بالإجماع مساهمي الشركة برفض عرض باراماونت.

واتهم مجلس إدارة وارنر براذرز شركة باراماونت بتقديم معلومات مضللة للمساهمين، مشيرًا إلى وجود شكوك حول قانونية هيكل التمويل المقترح للصفقة.

في المقابل، دافع ديفيد إليسون، الرئيس التنفيذي لشركة باراماونت سكاي دانس، عن العرض، الذي قدّر قيمة حقوق الملكية بنحو 108.4 مليار دولار، معتبرًا أنه يتفوق على عرض نتفليكس، كما رجّح أن يحظى اندماج باراماونت مع وارنر براذرز بفرص أفضل للحصول على الموافقات التنظيمية.

وفي إطار التعديلات الجديدة، وافق لاري إليسون على عدم إلغاء الصندوق العائلي الائتماني، وهي خطوة قالت باراماونت إنها تسهّل عملية التمويل. كما نشرت الشركة سجلات تؤكد امتلاك الصندوق 1.16 مليار سهم في شركة أوراكل، وهي نقطة شكك فيها مجلس إدارة وارنر براذرز.

ورفعت باراماونت كذلك قيمة مكافأة فسخ الصفقة إلى 5.8 مليار دولار، مقارنة بـ5 مليارات دولار سابقًا، وهو نفس المبلغ الذي تعهدت نتفليكس بدفعه لمساهمي وارنر براذرز في حال تعثرت صفقتها.

في المقابل، أعلنت نتفليكس أنها أعادت تمويل جزء من قرض بقيمة 59 مليار دولار لدعم عرضها، مؤكدة سعيها لإتمام صفقة استحواذ على وارنر براذرز بقيمة إجمالية تبلغ 82.7 مليار دولار شاملة الديون.

وأكدت نتفليكس أن الصفقة تهدف إلى تحقيق النمو، وليس تقليص الوظائف، مع التزامها بمواصلة عرض الأفلام في دور السينما وعدم إغلاق أي من الاستوديوهات.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
مرقص يختتم جولته الخليجية: تعاونٌ إعلامي متصاعد ورؤية مشتركة للمستقبل
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 01:23:22 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو يلمّح إلى جولة قادمة: "المعركة لم تُحسم بعد"
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 01:23:22 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف صُنِعَت إمبراطورية إبستين؟ تحقيق "نيويورك تايمز" يكشف الأسرار
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 01:23:22 Lebanon 24 Lebanon 24
حوار محتمل بين بوتين وماكرون في ظل وساطة أميركية متصاعدة
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 01:23:22 Lebanon 24 Lebanon 24

رأس المال

التزام

أمريكي

هو نفس

جمالي

العرض

فليكس

الصن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:49 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:27 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:36 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:50 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
13:01 | 2025-12-23
Lebanon24
12:56 | 2025-12-23
Lebanon24
12:14 | 2025-12-23
Lebanon24
10:01 | 2025-12-23
Lebanon24
08:56 | 2025-12-23
Lebanon24
08:36 | 2025-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24