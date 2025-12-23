من يحسم المعركة؟ عروض متصاعدة للاستحواذ على إمبراطورية إعلامية

رفعت شركة باراماونت، عرضها للاستحواذ على شركة وارنر براذرز ديسكفري، في خطوة قد تشعل سباقًا محمومًا للسيطرة على عملاق الترفيه الأمريكي، وذلك بدعم مالي شخصي من الملياردير لاري إليسون، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة أوراكل.

وأعلنت باراماونت أن لاري إليسون سيضمن شخصيًا تمويل الصفقة، عبر تغطية كامل مبلغ 40.4 مليار دولار من المخصص لها، كما سيتيح للمساهمين الاطلاع على الشؤون المالية للصندوق العائلي الذي يمول .

وبموجب العرض الجديد، قدمت باراماونت عرضًا نقديًا بقيمة 30 دولارًا للسهم الواحد، ما يعرّض إليسون لاحتمال خسارة ما يقارب سدس ثروته الصافية في حال فشل الصفقة.

غير أن مجلس إدارة وارنر براذرز، المالكة لشبكة CNN، أعلن أنه يفضّل عرضًا منافسًا تقدمت به شركة نتفليكس لشراء قسم البث التلفزيوني واستوديوهات الأفلام والبث المباشر مقابل 72 مليار دولار، موصيًا بالإجماع مساهمي الشركة برفض عرض باراماونت.

واتهم مجلس إدارة وارنر براذرز شركة باراماونت بتقديم معلومات مضللة للمساهمين، مشيرًا إلى وجود شكوك حول قانونية هيكل التمويل المقترح للصفقة.

في المقابل، دافع ديفيد إليسون، الرئيس التنفيذي لشركة باراماونت سكاي دانس، عن العرض، الذي قدّر قيمة حقوق الملكية بنحو 108.4 مليار دولار، معتبرًا أنه يتفوق على عرض نتفليكس، كما رجّح أن يحظى اندماج باراماونت مع وارنر براذرز بفرص أفضل للحصول على الموافقات التنظيمية.

وفي إطار التعديلات الجديدة، وافق لاري إليسون على عدم إلغاء الصندوق العائلي الائتماني، وهي خطوة قالت باراماونت إنها تسهّل عملية التمويل. كما نشرت الشركة سجلات تؤكد امتلاك الصندوق 1.16 مليار سهم في شركة أوراكل، وهي نقطة شكك فيها مجلس إدارة وارنر براذرز.

ورفعت باراماونت كذلك قيمة مكافأة فسخ الصفقة إلى 5.8 مليار دولار، مقارنة بـ5 مليارات دولار سابقًا، وهو نفس المبلغ الذي تعهدت نتفليكس بدفعه لمساهمي وارنر براذرز في حال تعثرت صفقتها.

في المقابل، أعلنت نتفليكس أنها أعادت تمويل جزء من قرض بقيمة 59 مليار دولار لدعم عرضها، مؤكدة سعيها لإتمام صفقة استحواذ على وارنر براذرز بقيمة إجمالية تبلغ 82.7 مليار دولار شاملة الديون.

وأكدت نتفليكس أن الصفقة تهدف إلى تحقيق النمو، وليس تقليص الوظائف، مع التزامها بمواصلة عرض الأفلام في دور السينما وعدم إغلاق أي من الاستوديوهات.