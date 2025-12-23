النفط يستقر مع ترقب الأسواق للنفط الفنزويلي وبيانات أميركية قوي

"شهد سوق استقرارًا يوم الثلاثاء وسط ترقب الأسواق لبيع محتمل للنفط الذي صادرته ، وتقييم المستثمرين لأداء الاقتصاد الأميركي الذي فاق التوقعات."

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات لتصل إلى 61.99 دولارًا للبرميل، بينما هبط خام غرب الوسيط الأميركي سنتين إلى 57.99 دولارًا. وكانت الأسعار قد سجلت ارتفاعًا بأكثر من 2% يوم الاثنين، حيث حقق أكبر مكسب يومي له في شهرين، وخام غرب تكساس الوسيط أعلى ارتفاع منذ .

وأظهرت البيانات الأولية لمكتب التحليل الاقتصادي الأميركي نمو الاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع من المتوقع، مدفوعًا بالإنفاق الاستهلاكي القوي. وأوضح محللون أن الأسواق تحاول الموازنة بين توقعات الطلب القوي والقلق من أن يتدخل الاحتياطي لكبح التضخم.

من جهة أخرى، تراجعت صادرات النفط الفنزويلية نتيجة الإجراءات الأميركية ضد ناقلات النفط، فيما زادت المخاوف من اضطرابات الإمدادات جراء الهجمات المتبادلة بين وأوكرانيا على السفن والموانئ البحرية.

وتوقع بنك باركليز استمرار وفرة الإمدادات النفطية خلال النصف الأول من 2026، لكنه أشار إلى أن فائض النفط سينخفض إلى 700 ألف برميل يوميًا في الربع الأخير، مع احتمال تضييق السوق في حال استمرار الاضطرابات.