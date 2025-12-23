تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

هبوط ثقة المستهلك الأميركي بسبب القلق من الوظائف والدخل

Lebanon 24
23-12-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1459179-639021322439099958.webp
Doc-P-1459179-639021322439099958.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

تراجعت ثقة المستهلك الأميركي في كانون الأول إلى 89.1 نقطة، بانخفاض قدره 3.8 نقاط مقارنة بالشهر السابق، في ظل تزايد المخاوف بشأن الوظائف والدخل، وفقًا لتقرير صادر عن مجلس المؤتمرات، وهو ما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين بانخفاض الإنفاق الاستهلاكي بعد ارتفاعه في الربع الثالث من 2025.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يصل مؤشر الثقة إلى 91 نقطة.

وأوضحت دانا بيترسون، كبيرة الاقتصاديين في مجلس المؤتمرات، أن المستهلكين أشاروا في ردودهم إلى استمرار القلق بشأن الأسعار والتضخم والتعريفات الجمركية والسياسة، مع زيادة الإشارة إلى الهجرة والحرب والقضايا المالية الشخصية مثل أسعار الفائدة والضرائب والدخل والخدمات المصرفية والتأمين.

يُذكر أن مؤشر ثقة المستهلك الأميركي كان قد سجل 88.7 نقطة في تشرين الثاني، بعد تعديل زيادة إلى 95.5 نقطة في تشرين الأول، في حين توقع الخبراء انخفاضه إلى 93.4 نقطة مقارنةً بـ94.6 نقطة المسجلة سابقًا في أكتوبر.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الهجرة الأميركية: مراجعة الإقامات الدائمة لأشخاص من دول مثيرة للقلق
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 08:21:58 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الأميركي إلى سوريا يبدي قلقا بالغا من خطر عودة الحرب في لبنان (سكاي نيوز)
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 08:21:58 Lebanon 24 Lebanon 24
جمعية AIA تطلق مطالب للحفاظ على سلامة المستهلك والسلامة المرورية
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 08:21:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذيرٌ من جمعيّة "AIA": آلاف المركبات الحديثة خارج تغطية الصّيانة والاستدعاء والمستهلك أوّل الضحايا
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 08:21:58 Lebanon 24 Lebanon 24

في مجلس المؤتمر

مؤشر الثقة

القضايا

رويترز

الرب

بيرة

زايد

تشري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:18 | 2025-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:01 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:56 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:14 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:45 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
00:18 | 2025-12-24
Lebanon24
13:01 | 2025-12-23
Lebanon24
12:56 | 2025-12-23
Lebanon24
12:14 | 2025-12-23
Lebanon24
11:45 | 2025-12-23
Lebanon24
10:01 | 2025-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24