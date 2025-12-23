هبوط ثقة المستهلك الأميركي بسبب القلق من الوظائف والدخل

تراجعت ثقة المستهلك الأميركي في كانون الأول إلى 89.1 نقطة، بانخفاض قدره 3.8 نقاط مقارنة بالشهر السابق، في ظل تزايد المخاوف بشأن الوظائف والدخل، وفقًا لتقرير صادر عن مجلس المؤتمرات، وهو ما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين بانخفاض الإنفاق الاستهلاكي بعد ارتفاعه في الربع الثالث من 2025.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت آراءهم قد توقعوا أن يصل إلى 91 نقطة.

وأوضحت دانا بيترسون، كبيرة الاقتصاديين في مجلس المؤتمرات، أن المستهلكين أشاروا في ردودهم إلى استمرار القلق بشأن الأسعار والتضخم والتعريفات الجمركية والسياسة، مع زيادة الإشارة إلى الهجرة والحرب والقضايا المالية الشخصية مثل أسعار الفائدة والضرائب والدخل والخدمات المصرفية والتأمين.

يُذكر أن مؤشر ثقة المستهلك الأميركي كان قد سجل 88.7 نقطة في تشرين الثاني، بعد تعديل زيادة إلى 95.5 نقطة في تشرين الأول، في حين توقع الخبراء انخفاضه إلى 93.4 نقطة مقارنةً بـ94.6 نقطة المسجلة سابقًا في أكتوبر.