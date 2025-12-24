بقيمة ملياري دولار.. "بوينغ" تفوز بعقد من القوات الجوية الأميركية

منحت الأميركية شركة " ديفنس "، الذراع العسكرية لشركة الصناعات الجوية الأميركية بوينغ، عقداً بقيمة 2.04 مليار دولار لتطوير برنامج الاستبدال التجاري للمحرك في القاذفة الأميركية الثقيلة "بي-52" بعد ما يعرف باسم المراجعة الحرجة للتصميم.



ويسهم هذا العقد في تطوير برنامج الاستبدال التجاري للمحرك في الطائرة "بي 25" من خلال استكمال أنشطة تكامل الأنظمة بعد مراجعة التصميم الحرجة.



كما يشمل العقد تعديل واختبار طائرتين من طراز "بي 52" بمحركات جديدة وأنظمة فرعية مرتبطة بها، وفقاً لوكالة "د ب أ".

وسيتم تنفيذ العقد في مواقع متعددة، تشمل مدينة أوكلاهوما، وسان أنطونيو، وسياتل، وإنديانابوليس، ومن المتوقع إنجاز المشروع بحلول 31 ايار 2033.



وسيتم توفير التمويل لهذا العقد تدريجياً، بداية من مخصصات البحث والتطوير والاختبار والتقييم للسنة المالية 2026، وقد تم تخصيص مبلغ مبدئي قدره 35.77 مليون دولار يتم صرفها عند منح العقد.