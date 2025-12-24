تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
12
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
8
o
النبطية
5
o
زحلة
6
o
بعلبك
-6
o
بشري
10
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
تقرير إسرائيلي: غاز إسرائيل يكفي حتى 2062… وأرباح بمئات المليارات
Lebanon 24
24-12-2025
|
11:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد تقرير صادر عن شركة BDO بأن احتياطيات
الغاز
الطبيعي
في إسرائيل
تكفي لتغطية الاستهلاك حتى عام 2062، بعد ارتفاعها بنحو 40% منذ عام 2012 لتبلغ أكثر من ألف مليار متر مكعب.
وأشار التقرير إلى أن "خطة الغاز" أسهمت في خفض أسعار الغاز محليًا بنحو 20%، ما انعكس انخفاضًا في أسعار الكهرباء بنسبة 16%، لتصبح أقل من المعدّل
الأوروبي
بنحو النصف. وقدّر المردود الاقتصادي لقطاع الغاز بأكثر من نصف تريليون شيكل، مع تسجيل إيرادات للخزينة تجاوزت 31 مليار شيكل حتى اليوم.
إقليميًا، عزّزت
إسرائيل
موقعها كمورّد رئيسي للغاز إلى مصر والأردن، معتبرةً أن التصدير لا يتعارض مع الأمن الطاقي. كما ساهم استخدام الغاز في خفض الانبعاثات الملوّثة بشكل كبير.
وخلص التقرير إلى تثبيت إسرائيل كلاعب طاقوي إقليمي، مع تحديات مقبلة تتعلق بتوسيع البنية التحتية والاستكشاف واستمرار التصدير المسؤول.
(i24news)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تقرير أميركي: هل ستؤدي صفقة غاز بقيمة 35 مليار دولار إلى انفراج بين مصر وإسرائيل؟
Lebanon 24
تقرير أميركي: هل ستؤدي صفقة غاز بقيمة 35 مليار دولار إلى انفراج بين مصر وإسرائيل؟
24/12/2025 23:11:55
24/12/2025 23:11:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الضمان يكشف نتائج 2025: مئات المليارات المحصّلة وتشديد الإجراءات ضد المؤسسات المخالفة
Lebanon 24
الضمان يكشف نتائج 2025: مئات المليارات المحصّلة وتشديد الإجراءات ضد المؤسسات المخالفة
24/12/2025 23:11:55
24/12/2025 23:11:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير سري يكشف عن مئات الانتهاكات الإسرائيلية في غزة
Lebanon 24
تقرير سري يكشف عن مئات الانتهاكات الإسرائيلية في غزة
24/12/2025 23:11:55
24/12/2025 23:11:55
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة ترسل مليارات إلى لبنان.. تقريرٌ إسرائيليّ يحدّدها!
Lebanon 24
دولة ترسل مليارات إلى لبنان.. تقريرٌ إسرائيليّ يحدّدها!
24/12/2025 23:11:55
24/12/2025 23:11:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بيت إسرائيل
في إسرائيل
الأوروبي
الأردن
أوروبي
الغاز
روبي
تابع
قد يعجبك أيضاً
ناقلات أشباح وتزوير هويات… حيلة فنزويلا لمواجهة العقوبات
Lebanon 24
ناقلات أشباح وتزوير هويات… حيلة فنزويلا لمواجهة العقوبات
15:17 | 2025-12-24
24/12/2025 03:17:44
Lebanon 24
Lebanon 24
من بين العملات العالمية… أداء "استثنائي" يتفوّق على الدولار واليورو
Lebanon 24
من بين العملات العالمية… أداء "استثنائي" يتفوّق على الدولار واليورو
12:46 | 2025-12-24
24/12/2025 12:46:36
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة الهيئات الزراعية في النبطية تبحث ملفات ملحّة تهمّ المزارعين
Lebanon 24
لجنة الهيئات الزراعية في النبطية تبحث ملفات ملحّة تهمّ المزارعين
12:22 | 2025-12-24
24/12/2025 12:22:13
Lebanon 24
Lebanon 24
شاحنات عالقة وبضائع مهددة بالتلف… أزمة متفاقمة عند معبر المصنع
Lebanon 24
شاحنات عالقة وبضائع مهددة بالتلف… أزمة متفاقمة عند معبر المصنع
11:46 | 2025-12-24
24/12/2025 11:46:11
Lebanon 24
Lebanon 24
البراكس: هدفنا ضمّ جميع أصحاب المحطات إلى الإطار القانوني وإلزامهم بالقوانين اللبنانية
Lebanon 24
البراكس: هدفنا ضمّ جميع أصحاب المحطات إلى الإطار القانوني وإلزامهم بالقوانين اللبنانية
09:57 | 2025-12-24
24/12/2025 09:57:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
انقطاع شامل للكهرباء في لبنان ليلة عيد الميلاد
Lebanon 24
انقطاع شامل للكهرباء في لبنان ليلة عيد الميلاد
08:34 | 2025-12-24
24/12/2025 08:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
قامت بالدوران مرتين.. هذا ما حصل مع إحدى الطائرات قبل هبوطها في بيروت
Lebanon 24
قامت بالدوران مرتين.. هذا ما حصل مع إحدى الطائرات قبل هبوطها في بيروت
02:15 | 2025-12-24
24/12/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الخلاف الى العلن
Lebanon 24
الخلاف الى العلن
01:15 | 2025-12-24
24/12/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابته بعدوى داخل المستشفى وتدهور حالته.. وفاة فنان شهير عن عمر 60 عاماً (صورة)
Lebanon 24
بعد إصابته بعدوى داخل المستشفى وتدهور حالته.. وفاة فنان شهير عن عمر 60 عاماً (صورة)
03:54 | 2025-12-24
24/12/2025 03:54:33
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله استعاد "روح المقاومة".. ترميم عسكري وتنظيمي وتوزيع صلاحيات
Lebanon 24
حزب الله استعاد "روح المقاومة".. ترميم عسكري وتنظيمي وتوزيع صلاحيات
10:01 | 2025-12-24
24/12/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
15:17 | 2025-12-24
ناقلات أشباح وتزوير هويات… حيلة فنزويلا لمواجهة العقوبات
12:46 | 2025-12-24
من بين العملات العالمية… أداء "استثنائي" يتفوّق على الدولار واليورو
12:22 | 2025-12-24
لجنة الهيئات الزراعية في النبطية تبحث ملفات ملحّة تهمّ المزارعين
11:46 | 2025-12-24
شاحنات عالقة وبضائع مهددة بالتلف… أزمة متفاقمة عند معبر المصنع
09:57 | 2025-12-24
البراكس: هدفنا ضمّ جميع أصحاب المحطات إلى الإطار القانوني وإلزامهم بالقوانين اللبنانية
09:37 | 2025-12-24
بقيمة 1.7 مليار دولار... شركة "رايثيون" ستُورد أنظمة "باتريوت" إلى إسبانيا
فيديو
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
24/12/2025 23:11:55
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
24/12/2025 23:11:55
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
24/12/2025 23:11:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24