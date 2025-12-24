تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تقرير إسرائيلي: غاز إسرائيل يكفي حتى 2062… وأرباح بمئات المليارات

Lebanon 24
24-12-2025 | 11:23
أفاد تقرير صادر عن شركة BDO بأن احتياطيات الغاز الطبيعي في إسرائيل تكفي لتغطية الاستهلاك حتى عام 2062، بعد ارتفاعها بنحو 40% منذ عام 2012 لتبلغ أكثر من ألف مليار متر مكعب.

وأشار التقرير إلى أن "خطة الغاز" أسهمت في خفض أسعار الغاز محليًا بنحو 20%، ما انعكس انخفاضًا في أسعار الكهرباء بنسبة 16%، لتصبح أقل من المعدّل الأوروبي بنحو النصف. وقدّر المردود الاقتصادي لقطاع الغاز بأكثر من نصف تريليون شيكل، مع تسجيل إيرادات للخزينة تجاوزت 31 مليار شيكل حتى اليوم.

إقليميًا، عزّزت إسرائيل موقعها كمورّد رئيسي للغاز إلى مصر والأردن، معتبرةً أن التصدير لا يتعارض مع الأمن الطاقي. كما ساهم استخدام الغاز في خفض الانبعاثات الملوّثة بشكل كبير.

وخلص التقرير إلى تثبيت إسرائيل كلاعب طاقوي إقليمي، مع تحديات مقبلة تتعلق بتوسيع البنية التحتية والاستكشاف واستمرار التصدير المسؤول.
 

(i24news)

