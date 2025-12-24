من بين العملات العالمية… أداء "استثنائي" يتفوّق على الدولار واليورو

أفادت بأن الروبل الروسي سجّل أقوى أداء له خلال الأشهر الـ12 الماضية منذ عام 1994، متقدّمًا على معظم العملات الرئيسية أمام الدولار في عام 2025.



وبحسب الوكالة، دخل الروبل، نتيجة هذا الأداء، ضمن قائمة الأصول العالمية الخمسة الأكثر ربحية، بعد البلاتين والفضة والبلاديوم والذهب. وأظهرت المعطيات أنّ العملة الروسية ارتفعت منذ بداية العام بنحو 45%، ليُتداول الدولار حاليًا عند حدود 78 روبلًا.



وعزت بلومبرغ هذا الارتفاع إلى تراجع الطلب على العملات الأجنبية داخل ، إضافة إلى زيادة الأصول المقوّمة بالروبل في ظل السياسة النقدية المعتمدة من قبل الروسي.



وفي هذا السياق، كانت قد أوضحت، في مؤتمر صحافي عُقد عقب اجتماع في 19 كانون الأول، أنّ الحاجة إلى العملات الأجنبية تشهد تراجعًا بفعل سياسات استبدال الواردات، ودعم الإنتاج المحلي، وانعكاسات السياسة النقدية الحالية.



