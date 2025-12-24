تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
12
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
8
o
النبطية
5
o
زحلة
6
o
بعلبك
-6
o
بشري
10
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
من بين العملات العالمية… أداء "استثنائي" يتفوّق على الدولار واليورو
Lebanon 24
24-12-2025
|
12:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت
بلومبرغ
بأن الروبل الروسي سجّل أقوى أداء له خلال الأشهر الـ12 الماضية منذ عام 1994، متقدّمًا على معظم العملات الرئيسية أمام الدولار في عام 2025.
وبحسب الوكالة، دخل الروبل، نتيجة هذا الأداء، ضمن قائمة الأصول العالمية الخمسة الأكثر ربحية، بعد البلاتين والفضة والبلاديوم والذهب. وأظهرت المعطيات أنّ العملة الروسية ارتفعت منذ بداية العام بنحو 45%، ليُتداول الدولار حاليًا عند حدود 78 روبلًا.
وعزت بلومبرغ هذا الارتفاع إلى تراجع الطلب على العملات الأجنبية داخل
روسيا
، إضافة إلى زيادة
جاذبية
الأصول المقوّمة بالروبل في ظل السياسة النقدية المعتمدة من قبل
البنك المركزي
الروسي.
وفي هذا السياق، كانت
رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا
قد أوضحت، في مؤتمر صحافي عُقد عقب اجتماع
مجلس إدارة البنك المركزي
في 19 كانون الأول، أنّ الحاجة إلى العملات الأجنبية تشهد تراجعًا بفعل سياسات استبدال الواردات، ودعم الإنتاج المحلي، وانعكاسات السياسة النقدية الحالية.
(تاس)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدولار الأميركي في طريقه لتسجيل أسوأ أداء سنوي منذ 2017
Lebanon 24
الدولار الأميركي في طريقه لتسجيل أسوأ أداء سنوي منذ 2017
24/12/2025 23:12:01
24/12/2025 23:12:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب الرئيس الإسرائيلي: طلب نتنياهو العفو رسميا "استثنائي وله تداعيات كبيرة"
Lebanon 24
مكتب الرئيس الإسرائيلي: طلب نتنياهو العفو رسميا "استثنائي وله تداعيات كبيرة"
24/12/2025 23:12:01
24/12/2025 23:12:01
Lebanon 24
Lebanon 24
العملات المشفرة تمحو تريليون دولار من قيمتها السوقية
Lebanon 24
العملات المشفرة تمحو تريليون دولار من قيمتها السوقية
24/12/2025 23:12:01
24/12/2025 23:12:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"علي بابا" تطلق نموذج ذكاء اصطناعي يتفوق على GPT-5
Lebanon 24
"علي بابا" تطلق نموذج ذكاء اصطناعي يتفوق على GPT-5
24/12/2025 23:12:01
24/12/2025 23:12:01
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا
مجلس إدارة البنك المركزي
مجلس إدارة البنك
البنك المركزي
إدارة البنك
بلومبرغ
الرئيسي
جاذبية
تابع
قد يعجبك أيضاً
ناقلات أشباح وتزوير هويات… حيلة فنزويلا لمواجهة العقوبات
Lebanon 24
ناقلات أشباح وتزوير هويات… حيلة فنزويلا لمواجهة العقوبات
15:17 | 2025-12-24
24/12/2025 03:17:44
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة الهيئات الزراعية في النبطية تبحث ملفات ملحّة تهمّ المزارعين
Lebanon 24
لجنة الهيئات الزراعية في النبطية تبحث ملفات ملحّة تهمّ المزارعين
12:22 | 2025-12-24
24/12/2025 12:22:13
Lebanon 24
Lebanon 24
شاحنات عالقة وبضائع مهددة بالتلف… أزمة متفاقمة عند معبر المصنع
Lebanon 24
شاحنات عالقة وبضائع مهددة بالتلف… أزمة متفاقمة عند معبر المصنع
11:46 | 2025-12-24
24/12/2025 11:46:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي: غاز إسرائيل يكفي حتى 2062… وأرباح بمئات المليارات
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي: غاز إسرائيل يكفي حتى 2062… وأرباح بمئات المليارات
11:23 | 2025-12-24
24/12/2025 11:23:52
Lebanon 24
Lebanon 24
البراكس: هدفنا ضمّ جميع أصحاب المحطات إلى الإطار القانوني وإلزامهم بالقوانين اللبنانية
Lebanon 24
البراكس: هدفنا ضمّ جميع أصحاب المحطات إلى الإطار القانوني وإلزامهم بالقوانين اللبنانية
09:57 | 2025-12-24
24/12/2025 09:57:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
انقطاع شامل للكهرباء في لبنان ليلة عيد الميلاد
Lebanon 24
انقطاع شامل للكهرباء في لبنان ليلة عيد الميلاد
08:34 | 2025-12-24
24/12/2025 08:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
قامت بالدوران مرتين.. هذا ما حصل مع إحدى الطائرات قبل هبوطها في بيروت
Lebanon 24
قامت بالدوران مرتين.. هذا ما حصل مع إحدى الطائرات قبل هبوطها في بيروت
02:15 | 2025-12-24
24/12/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الخلاف الى العلن
Lebanon 24
الخلاف الى العلن
01:15 | 2025-12-24
24/12/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابته بعدوى داخل المستشفى وتدهور حالته.. وفاة فنان شهير عن عمر 60 عاماً (صورة)
Lebanon 24
بعد إصابته بعدوى داخل المستشفى وتدهور حالته.. وفاة فنان شهير عن عمر 60 عاماً (صورة)
03:54 | 2025-12-24
24/12/2025 03:54:33
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله استعاد "روح المقاومة".. ترميم عسكري وتنظيمي وتوزيع صلاحيات
Lebanon 24
حزب الله استعاد "روح المقاومة".. ترميم عسكري وتنظيمي وتوزيع صلاحيات
10:01 | 2025-12-24
24/12/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
15:17 | 2025-12-24
ناقلات أشباح وتزوير هويات… حيلة فنزويلا لمواجهة العقوبات
12:22 | 2025-12-24
لجنة الهيئات الزراعية في النبطية تبحث ملفات ملحّة تهمّ المزارعين
11:46 | 2025-12-24
شاحنات عالقة وبضائع مهددة بالتلف… أزمة متفاقمة عند معبر المصنع
11:23 | 2025-12-24
تقرير إسرائيلي: غاز إسرائيل يكفي حتى 2062… وأرباح بمئات المليارات
09:57 | 2025-12-24
البراكس: هدفنا ضمّ جميع أصحاب المحطات إلى الإطار القانوني وإلزامهم بالقوانين اللبنانية
09:37 | 2025-12-24
بقيمة 1.7 مليار دولار... شركة "رايثيون" ستُورد أنظمة "باتريوت" إلى إسبانيا
فيديو
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
24/12/2025 23:12:01
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
24/12/2025 23:12:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
24/12/2025 23:12:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24