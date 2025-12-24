تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

من بين العملات العالمية… أداء "استثنائي" يتفوّق على الدولار واليورو

Lebanon 24
24-12-2025 | 12:46
أفادت بلومبرغ بأن الروبل الروسي سجّل أقوى أداء له خلال الأشهر الـ12 الماضية منذ عام 1994، متقدّمًا على معظم العملات الرئيسية أمام الدولار في عام 2025.

وبحسب الوكالة، دخل الروبل، نتيجة هذا الأداء، ضمن قائمة الأصول العالمية الخمسة الأكثر ربحية، بعد البلاتين والفضة والبلاديوم والذهب. وأظهرت المعطيات أنّ العملة الروسية ارتفعت منذ بداية العام بنحو 45%، ليُتداول الدولار حاليًا عند حدود 78 روبلًا.

وعزت بلومبرغ هذا الارتفاع إلى تراجع الطلب على العملات الأجنبية داخل روسيا، إضافة إلى زيادة جاذبية الأصول المقوّمة بالروبل في ظل السياسة النقدية المعتمدة من قبل البنك المركزي الروسي.

وفي هذا السياق، كانت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا قد أوضحت، في مؤتمر صحافي عُقد عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي في 19 كانون الأول، أنّ الحاجة إلى العملات الأجنبية تشهد تراجعًا بفعل سياسات استبدال الواردات، ودعم الإنتاج المحلي، وانعكاسات السياسة النقدية الحالية.

(تاس)
رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا

مجلس إدارة البنك المركزي

مجلس إدارة البنك

البنك المركزي

إدارة البنك

بلومبرغ

الرئيسي

جاذبية

