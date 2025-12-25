تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

في عام 2025.. العملة الروسية تسجل أقوى أداء عالمي أمام الدولار

Lebanon 24
25-12-2025 | 02:39
سجل الروبل الروسي أقوى أداء عالمي أمام الدولار خلال عام 2025، متفوقاً بذلك على كل العملات الرئيسية في موجة صعود فاجأت صناع السياسات وبدأت تثير مخاوف بشأن تداعياتها على اقتصاد البلاد في زمن الحرب.

وارتفعت العملة الروسية بنحو 45 بالمئة منذ بداية العام لتتداول قرب 78 روبلاً للدولار، وهو مستوى يقترب من أسعار ما قبل حرب أوكرانيا قبل نحو أربعة أعوام، ما يجعله أقوى أداء سنوي لها منذ عام 1994 على الأقل.
 
ويعود هذا الأداء الملحوظ إلى تراجع حاد في الطلب المحلي على العملات الأجنبية بفعل العقوبات الدولية، إلى جانب اتباع سياسة نقدية مشددة للغاية عززت جاذبية الأصول المقومة بالروبل.

فقد أبقى البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى قياسي منذ تشرين الأول من العام الماضي وحتى حزيران، قبل أن يُخفضه بإجمالي خمس نقاط مئوية ليصل إلى 16 بالمئة.
 
ووضعت بيانات "بلومبرغ" هذا الأداء للروبل ضمن أفضل خمسة أصول عالمية من حيث العائد هذا العام، ليأتي في الترتيب بعد البلاتين والفضة والبلاديوم والذهب. (سكاي نيوز عربية)
 
 
البنك المركزي

سكاي نيوز

سكاي نيو

العقوبات

أوكرانيا

بلومبرغ

الرئيسي

جاذبية

