في صفقة تاريخية.. إنفيديا تستحوذ على جروك مقابل 20 مليار دولار

وافقت شركة "إنفيديا" على الاستحواذ على شركة تصميم الرقائق "جروك" مقابل 20 مليار دولار، في خطوة وصفتها شبكة " بي سي" بأنها أكبر صفقة في تاريخ الشركة.



وأكد "أليكس "، الرئيس التنفيذي لشركة "ديسربتيف"، التي قادت آخر جولة تمويل لـ"جروك"، أن الصفقة شملت جميع أصول الشركة باستثناء قسم الحوسبة السحابية.

وقالت "جروك" في بيان صحفي إن "جوناثان روس" وعدداً من كبار التنفيذيين سينضمون إلى "إنفيديا"، بينما ستواصل الشركة العمل بشكل مستقل بقيادة الرئيس التنفيذي الجديد "سيمون إدواردز". (سكاي نيوز عربية)