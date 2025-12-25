تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

في صفقة تاريخية.. إنفيديا تستحوذ على جروك مقابل 20 مليار دولار

Lebanon 24
25-12-2025 | 03:33
A-
A+
Doc-P-1459701-639022557136919174.png
Doc-P-1459701-639022557136919174.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وافقت شركة "إنفيديا" على الاستحواذ على شركة تصميم الرقائق "جروك" مقابل 20 مليار دولار، في خطوة وصفتها شبكة "سي إن بي سي" بأنها أكبر صفقة في تاريخ الشركة.

وأكد "أليكس ديفيس"، الرئيس التنفيذي لشركة "ديسربتيف"، التي قادت آخر جولة تمويل لـ"جروك"، أن الصفقة شملت جميع أصول الشركة باستثناء قسم الحوسبة السحابية.
 
وقالت "جروك" في بيان صحفي إن "جوناثان روس" وعدداً من كبار التنفيذيين سينضمون إلى "إنفيديا"، بينما ستواصل الشركة العمل بشكل مستقل بقيادة الرئيس التنفيذي الجديد "سيمون إدواردز". (سكاي نيوز عربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تقرير أميركي: هل ستؤدي صفقة غاز بقيمة 35 مليار دولار إلى انفراج بين مصر وإسرائيل؟
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 14:57:54 Lebanon 24 Lebanon 24
بريطانيا توقع صفقة طائرات مقاتلة قيمتها 10.7 مليار دولار مع تركيا
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 14:57:54 Lebanon 24 Lebanon 24
بمليار دولار.. صفقة مبيعات عسكرية أميركية للسعودية
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 14:57:54 Lebanon 24 Lebanon 24
عقدٌ بمليارات الدولارات… صفقة دفاعية إسرائيلية جديدة
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 14:57:54 Lebanon 24 Lebanon 24

جوناثان رو

سكاي نيوز

سكاي نيو

ديفيس

سي إن

ديفي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2025-12-25
Lebanon24
06:19 | 2025-12-25
Lebanon24
05:29 | 2025-12-25
Lebanon24
05:15 | 2025-12-25
Lebanon24
02:39 | 2025-12-25
Lebanon24
00:22 | 2025-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24