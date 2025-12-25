أسواق الأسهم في 2025… رابحون بالإبتكار وخاسرون بالعجز عن التكيّف

كرّس عام 2025 نفسه كعام فاصِل في أسواق الأسهم العالمية، بعدما عمّق التحولات الجيوسياسية، وتسارع ثورة ، وسياسات الرسوم الجمركية، الفجوة بين القطاعات الرابحة وتلك التي عجزت عن مواكبة التحول. ولم يعد الأداء المالي وحده كافياً لرفع الأسهم، بل باتت قدرة الشركات على التكيّف مع المتغيرات الكبرى هي العامل الحاسم.



وسجّلت البورصات العالمية هذا العام تبايناً حاداً في الأداء، إذ تدفقت الاستثمارات نحو شركات التكنولوجيا، وأشباه الموصلات، والدفاع، مدفوعة بالإنفاق العسكري وسباق الابتكار، في مقابل ضغوط قوية طالت قطاعات الطاقة، والاستهلاك، وبعض الأسهم التقليدية.



وبحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز"، تحدد مسار الأسهم في 2025 وفق ثلاثة محاور رئيسية: الذكاء الاصطناعي، التعريفات الجمركية، وتحولات الدولار. ونتيجة ذلك، برزت أسواق وشركات كبرى حققت مكاسب استثنائية، مقابل خسائر ثقيلة لقطاعات أخرى.



الرابحون



تقدمت شركات تصنيع الرقائق الآسيوية وشركات الدفاع الأوروبية قائمة المستفيدين، مستفيدة من الطفرة التكنولوجية وزيادة الإنفاق العسكري. وأسهم انتعاش الذكاء الاصطناعي في تعويض خسائر التي أعقبت إعلان الرسوم الجمركية الأميركية، ما دعم أسهم شركات كبرى في مقدمتها شركات الرقائق.



كما استفادت شركات تعدين والفضة من الارتفاعات القياسية للمعدن النفيس، في ظل القلق من الدولار والسياسات الاقتصادية الأميركية. وسجّلت الجنوبية والصين أداءً لافتاً بفضل الصعود القوي لأسهم التكنولوجيا.



ومن أبرز الأسهم الرابحة هذا العام:

• فريسنيلو: قفز سهمها بأكثر من 440%.

• روبن هود: ارتفع سهمها بنحو 229%.

• إس كيه هاينكس: حققت مكاسب تجاوزت 230%.

• راينميتال: صعد سهمها بأكثر من 150% مدعوماً بالإنفاق الدفاعي.

• سوسيتيه جنرال: سجّل نمواً يقارب 150% مع تحسّن القطاع المصرفي .



الخاسرون



في المقابل، تضررت شركات التجزئة والسلع الاستهلاكية في بفعل الرسوم الجمركية، فيما عانى قطاع الطاقة من تقلب أسعار . كما تكبدت الشركات المرتبطة بالعملات المشفّرة خسائر كبيرة، مع تراجع سوق الأصول الرقمية خلافاً للتوقعات.



وشملت قائمة أبرز الخاسرين:

• WPP: تراجع سهمها بنحو 60%.

• لولوليمون: خسرت قرابة 45%.

• ستراتيجي: هبط سهمها بأكثر من 40%.

• ليونديلا : سجّلت تراجعاً مماثلاً.

• CVC: انخفض سهمها بنحو 33%.





يعكس مشهد 2025 تفوقاً واضحاً لقطاعات التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والدفاع، والمعادن الثمينة، مقابل ضغوط متزايدة على القطاعات الاستهلاكية والتقليدية. ومع استمرار التحولات الاقتصادية والجيوسياسية، باتت الأسواق تكافئ الابتكار والمرونة، وتعاقب النماذج التي فشلت في التكيف مع الواقع الجديد.

