تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

أسواق الأسهم في 2025… رابحون بالإبتكار وخاسرون بالعجز عن التكيّف

Lebanon 24
25-12-2025 | 05:29
A-
A+
Doc-P-1459751-639022625845302287.webp
Doc-P-1459751-639022625845302287.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كرّس عام 2025 نفسه كعام فاصِل في أسواق الأسهم العالمية، بعدما عمّق التحولات الجيوسياسية، وتسارع ثورة الذكاء الاصطناعي، وسياسات الرسوم الجمركية، الفجوة بين القطاعات الرابحة وتلك التي عجزت عن مواكبة التحول. ولم يعد الأداء المالي وحده كافياً لرفع الأسهم، بل باتت قدرة الشركات على التكيّف مع المتغيرات الكبرى هي العامل الحاسم.

وسجّلت البورصات العالمية هذا العام تبايناً حاداً في الأداء، إذ تدفقت الاستثمارات نحو شركات التكنولوجيا، وأشباه الموصلات، والدفاع، مدفوعة بالإنفاق العسكري وسباق الابتكار، في مقابل ضغوط قوية طالت قطاعات الطاقة، والاستهلاك، وبعض الأسهم التقليدية.

وبحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز"، تحدد مسار الأسهم في 2025 وفق ثلاثة محاور رئيسية: الذكاء الاصطناعي، التعريفات الجمركية، وتحولات الدولار. ونتيجة ذلك، برزت أسواق وشركات كبرى حققت مكاسب استثنائية، مقابل خسائر ثقيلة لقطاعات أخرى.

الرابحون

تقدمت شركات تصنيع الرقائق الآسيوية وشركات الدفاع الأوروبية قائمة المستفيدين، مستفيدة من الطفرة التكنولوجية وزيادة الإنفاق العسكري. وأسهم انتعاش الذكاء الاصطناعي في تعويض خسائر وول ستريت التي أعقبت إعلان الرسوم الجمركية الأميركية، ما دعم أسهم شركات كبرى في مقدمتها شركات الرقائق.

كما استفادت شركات تعدين الذهب والفضة من الارتفاعات القياسية للمعدن النفيس، في ظل القلق من الدولار والسياسات الاقتصادية الأميركية. وسجّلت كوريا الجنوبية والصين أداءً لافتاً بفضل الصعود القوي لأسهم التكنولوجيا.

ومن أبرز الأسهم الرابحة هذا العام:
• فريسنيلو: قفز سهمها بأكثر من 440%.
• روبن هود: ارتفع سهمها بنحو 229%.
• إس كيه هاينكس: حققت مكاسب تجاوزت 230%.
• راينميتال: صعد سهمها بأكثر من 150% مدعوماً بالإنفاق الدفاعي.
• سوسيتيه جنرال: سجّل نمواً يقارب 150% مع تحسّن القطاع المصرفي الأوروبي.

الخاسرون

في المقابل، تضررت شركات التجزئة والسلع الاستهلاكية في الولايات المتحدة بفعل الرسوم الجمركية، فيما عانى قطاع الطاقة من تقلب أسعار النفط. كما تكبدت الشركات المرتبطة بالعملات المشفّرة خسائر كبيرة، مع تراجع سوق الأصول الرقمية خلافاً للتوقعات.

وشملت قائمة أبرز الخاسرين:
• WPP: تراجع سهمها بنحو 60%.
• لولوليمون: خسرت قرابة 45%.
• ستراتيجي: هبط سهمها بأكثر من 40%.
• ليونديلا باسيل: سجّلت تراجعاً مماثلاً.
• CVC: انخفض سهمها بنحو 33%.


يعكس مشهد 2025 تفوقاً واضحاً لقطاعات التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والدفاع، والمعادن الثمينة، مقابل ضغوط متزايدة على القطاعات الاستهلاكية والتقليدية. ومع استمرار التحولات الاقتصادية والجيوسياسية، باتت الأسواق تكافئ الابتكار والمرونة، وتعاقب النماذج التي فشلت في التكيف مع الواقع الجديد.
 
(سكاي نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اقتصاد أوروبا: من أسواق الأسهم إلى المعادن النادرة
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 21:47:02 Lebanon 24 Lebanon 24
" حزب الله" غير متحمّس لتعزيز مستوى التفاوض: مرحلة جديدة عليه التكيف معها
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 21:47:02 Lebanon 24 Lebanon 24
القلق يهيمن على الأسواق.. هروب من الأسهم نحو الين والدولار
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 21:47:02 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الشرع لـ "العربية": المراهنة على الخارج مراهنة خاسرة
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 21:47:02 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

الولايات المتحدة

سكاي نيوز

وول ستريت

الأوروبي

المعادن

أوروبي

الموصل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:23 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:50 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:47 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:58 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
14:20 | 2025-12-25
Lebanon24
13:44 | 2025-12-25
Lebanon24
13:15 | 2025-12-25
Lebanon24
11:20 | 2025-12-25
Lebanon24
10:37 | 2025-12-25
Lebanon24
09:35 | 2025-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24