إقتصاد
رسوم ترامب تُثقل كاهل الصناعة الألمانية… والسيارات الأكثر تضررًا
Lebanon 24
25-12-2025
|
06:19
أظهرت دراسة اطّلعت عليها
رويترز
، أن الصادرات
الألمانية
إلى
الولايات المتحدة
سجّلت تراجعًا لافتًا خلال عام 2025، مع تصدّر قطاع السيارات قائمة المتضرّرين من الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
.
وبحسب الدراسة، انخفضت صادرات السيارات من
ألمانيا
إلى السوق الأميركية بنحو 14% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025، ما جعلها القطاع الصناعي الأكثر تأثرًا بالرسوم الجمركية الجديدة. ويأتي ذلك بعد اتفاق
واشنطن
وبروكسل على فرض رسوم أساسية بنسبة 15% على السيارات الأوروبية اعتبارًا من مطلع آب، إضافة إلى الرسوم السابقة البالغة 2.5%.
كما طال التراجع قطاع الصناعات الهندسية، إذ انخفضت صادراته إلى الولايات المتحدة بنسبة 9.5% في الفترة نفسها، في ظل إخضاع صادرات الآلات لرسوم أميركية مرتفعة تصل إلى 50% على منتجات الصلب والألمنيوم.
وعلى مستوى الاقتصاد ككل، تراجعت الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 7.8% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، مقارنةً بنمو سنوي متوسط بلغ نحو 5% في الفترات المماثلة بين عامي 2016 و2024.
