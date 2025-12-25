تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

رسوم ترامب تُثقل كاهل الصناعة الألمانية… والسيارات الأكثر تضررًا

Lebanon 24
25-12-2025 | 06:19
أظهرت دراسة اطّلعت عليها رويترز، أن الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة سجّلت تراجعًا لافتًا خلال عام 2025، مع تصدّر قطاع السيارات قائمة المتضرّرين من الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبحسب الدراسة، انخفضت صادرات السيارات من ألمانيا إلى السوق الأميركية بنحو 14% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025، ما جعلها القطاع الصناعي الأكثر تأثرًا بالرسوم الجمركية الجديدة. ويأتي ذلك بعد اتفاق واشنطن وبروكسل على فرض رسوم أساسية بنسبة 15% على السيارات الأوروبية اعتبارًا من مطلع آب، إضافة إلى الرسوم السابقة البالغة 2.5%.

كما طال التراجع قطاع الصناعات الهندسية، إذ انخفضت صادراته إلى الولايات المتحدة بنسبة 9.5% في الفترة نفسها، في ظل إخضاع صادرات الآلات لرسوم أميركية مرتفعة تصل إلى 50% على منتجات الصلب والألمنيوم.

وعلى مستوى الاقتصاد ككل، تراجعت الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 7.8% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، مقارنةً بنمو سنوي متوسط بلغ نحو 5% في الفترات المماثلة بين عامي 2016 و2024.
مواضيع ذات صلة
تحذيرات صادمة: الصناعة الألمانية وصلت إلى القاع!
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 21:47:08 Lebanon 24 Lebanon 24
منعطف جديد لصناعة السيارات: طرح أول مركبات مزوّدة ببطاريات الحالة الصلبة
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 21:47:08 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الصيني: العواقب المدمرة للرسوم الجمركية المتبادلة باتت أكثر وضوحا بشكل متزايد
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 21:47:08 Lebanon 24 Lebanon 24
هل السيارات الكهربائية أكثر أمانًا من السيارات التقليدية؟
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 21:47:08 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الألمانية

الأوروبي

ألمانيا

دونالد

واشنطن

رويترز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
