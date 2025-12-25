رسوم ترامب تُثقل كاهل الصناعة الألمانية… والسيارات الأكثر تضررًا

أظهرت دراسة اطّلعت عليها ، أن الصادرات إلى سجّلت تراجعًا لافتًا خلال عام 2025، مع تصدّر قطاع السيارات قائمة المتضرّرين من الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي .



وبحسب الدراسة، انخفضت صادرات السيارات من إلى السوق الأميركية بنحو 14% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025، ما جعلها القطاع الصناعي الأكثر تأثرًا بالرسوم الجمركية الجديدة. ويأتي ذلك بعد اتفاق وبروكسل على فرض رسوم أساسية بنسبة 15% على السيارات الأوروبية اعتبارًا من مطلع آب، إضافة إلى الرسوم السابقة البالغة 2.5%.



كما طال التراجع قطاع الصناعات الهندسية، إذ انخفضت صادراته إلى الولايات المتحدة بنسبة 9.5% في الفترة نفسها، في ظل إخضاع صادرات الآلات لرسوم أميركية مرتفعة تصل إلى 50% على منتجات الصلب والألمنيوم.



وعلى مستوى الاقتصاد ككل، تراجعت الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 7.8% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، مقارنةً بنمو سنوي متوسط بلغ نحو 5% في الفترات المماثلة بين عامي 2016 و2024.

