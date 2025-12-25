تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

ميزانية قياسية في طوكيو… إنفاق يفوق التضخم ويزيد الدين

Lebanon 24
25-12-2025 | 07:14
A-
A+
Doc-P-1459786-639022688497240754.webp
Doc-P-1459786-639022688497240754.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تستعد حكومة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي للإعلان عن ميزانية أولية قياسية للسنة المالية التي تبدأ في نيسان المقبل، مع وتيرة إنفاق تفوق معدل التضخم السائد.

وأوضحت تاكايشي أن ميزانية عام 2026 ستصل إلى نحو 122.3 تريليون ين، أي ما يعادل 786 مليار دولار، بزيادة تقارب 6.3 في المئة عن ميزانية العام الحالي، لتكون الأكبر في تاريخ اليابان.

ولتمويل هذا الإنفاق، تعتزم الحكومة إصدار سندات جديدة بقيمة 29.6 تريليون ين، مع خفض طفيف في نسبة الاعتماد على الدين إلى 24.2 في المئة مقابل 24.9 في المئة هذا العام، في محاولة لتحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستدامة المالية.

وتأتي الميزانية في ظل ضغوط تضخمية مستمرة، إذ بقي مؤشر أسعار المستهلك عند مستوى 2 في المئة أو أكثر لأكثر من ثلاث سنوات، ما رفع كلفة الأجور والسلع الأساسية. كما تواجه طوكيو طلبًا متزايدًا على الإنفاق الاجتماعي نتيجة تسارع شيخوخة السكان، حيث من المتوقع أن تبلغ نفقات الضمان الاجتماعي وحدها 39.1 تريليون ين.

وفي السياق نفسه، دفعت التوترات الجيوسياسية إلى زيادة مخصصات الدفاع، إلى جانب ارتفاع كلفة خدمة الدين مع صعود العوائد، إذ تخطط وزارة المالية لاعتماد معدل فائدة مؤقت عند 3 في المئة، وهو الأعلى منذ عام 1997.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة المالية السعودية: العجز في ميزانية السعودية للربع الثالث تم تعويضه من خلال الدين
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 21:47:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تراجع التضخم في تركيا يفوق التوقعات… والأنظار على خفض الفائدة
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 21:47:15 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تزيد الإنفاق العسكري بنسبة 70% بعد حرب غزة
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 21:47:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس النواب الأميركي يعيد التصويت على ميزانية الدفاع لعام 2026
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 21:47:15 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة المالية

اليابانية

اليابان

سانا

ساسي

زايد

يوسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:23 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:50 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:47 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:58 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
14:20 | 2025-12-25
Lebanon24
13:44 | 2025-12-25
Lebanon24
13:15 | 2025-12-25
Lebanon24
11:20 | 2025-12-25
Lebanon24
10:37 | 2025-12-25
Lebanon24
09:35 | 2025-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24