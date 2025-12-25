تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

العقوبات تُجمّد طموحات روسيا… تأجيل خطة إنتاج الغاز المسال

Lebanon 24
25-12-2025 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1459791-639022694969676754.webp
Doc-P-1459791-639022694969676754.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن موسكو قررت تأجيل تحقيق هدف إنتاج 100 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال لعدة سنوات، في ظل عراقيل فرضتها العقوبات الغربية على قطاع الطاقة.

وأوضح نوفاك أن القيود المفروضة أعاقت تنفيذ مشاريع محورية وأبطأت التوسع المخطط له، ما انعكس مباشرة على طموحات روسيا لرفع حصتها في سوق الغاز المسال العالمي إلى 20% بحلول عام 2035، مقارنة بنحو 8% حاليًا. وأشار إلى أن المشكلات التقنية والتمويلية، ولا سيما تلك التي تطال مشروع "آركتيك للغاز المسال 2"، حدّت من وتيرة التقدم.

وفي ما يخص الإنتاج، أكد أن إنتاج النفط ومكثفات الغاز خلال العام الجاري سيبقى قريبًا من مستويات 2024 عند نحو 516 مليون طن، متجاوزًا تقديرات سابقة كانت تتوقع تراجعًا طفيفًا. كما ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال في 2024 بنسبة 5.4% ليصل إلى 34.7 مليون طن، من دون بلوغ المستهدف المحدد.

ويأتي هذا التطور فيما يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض حظر كامل على واردات الغاز المسال الروسي بدءًا من مطلع 2027، ما يهدد بتقليص أحد أهم أسواق موسكو. وفي الوقت نفسه، تواجه روسيا منافسة متزايدة من الولايات المتحدة في السوق الأوروبية، ومن قطر في الأسواق الآسيوية، ما يزيد تعقيد إعادة توجيه صادراتها من الطاقة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العقوبات تُجمّد طموح الغاز الروسي
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 21:47:22 Lebanon 24 Lebanon 24
"أرامكو" تطلق خطة طموحة لزيادة إنتاج الغاز
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 21:47:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخارجية الكندية: فرض عقوبات على 13 فردا و11 كيانا بسبب علاقاتهم مع برامج الطائرات من دون طيار والغاز الطبيعي المسال في روسيا
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 21:47:22 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع أسعار شحن الغاز المسال
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 21:47:22 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة

نائب رئيس

العقوبات

الأوروبي

امل على

أوروبي

الغربي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:23 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:50 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:47 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:58 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
14:20 | 2025-12-25
Lebanon24
13:44 | 2025-12-25
Lebanon24
13:15 | 2025-12-25
Lebanon24
11:20 | 2025-12-25
Lebanon24
10:37 | 2025-12-25
Lebanon24
09:35 | 2025-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24