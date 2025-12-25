العقوبات تُجمّد طموحات روسيا… تأجيل خطة إنتاج الغاز المسال

كشف الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن قررت تأجيل تحقيق هدف إنتاج 100 مليون طن سنويًا من الطبيعي المسال لعدة سنوات، في ظل عراقيل فرضتها الغربية على قطاع الطاقة.



وأوضح نوفاك أن القيود المفروضة أعاقت تنفيذ مشاريع محورية وأبطأت التوسع المخطط له، ما انعكس مباشرة على طموحات لرفع حصتها في سوق الغاز المسال العالمي إلى 20% بحلول عام 2035، مقارنة بنحو 8% حاليًا. وأشار إلى أن المشكلات التقنية والتمويلية، ولا سيما تلك التي تطال مشروع "آركتيك للغاز المسال 2"، حدّت من وتيرة التقدم.



وفي ما يخص الإنتاج، أكد أن إنتاج ومكثفات الغاز خلال العام الجاري سيبقى قريبًا من مستويات 2024 عند نحو 516 مليون طن، متجاوزًا تقديرات سابقة كانت تتوقع تراجعًا طفيفًا. كما ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال في 2024 بنسبة 5.4% ليصل إلى 34.7 مليون طن، من دون بلوغ المستهدف المحدد.



ويأتي هذا التطور فيما يستعد لفرض حظر كامل على واردات الغاز المسال الروسي بدءًا من مطلع 2027، ما يهدد بتقليص أحد أهم أسواق موسكو. وفي الوقت نفسه، تواجه روسيا منافسة متزايدة من في السوق الأوروبية، ومن قطر في الأسواق الآسيوية، ما يزيد تعقيد إعادة توجيه صادراتها من الطاقة.

