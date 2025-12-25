الصادرات غير النفطية السعودية تسجل أعلى نمو خلال 3 أشهر

سجّلت الصادرات غير النفطية خلال تشرين الأول ارتفاعًا لافتًا بنسبة 32.3% على أساس سنوي، لتبلغ 33.9 مليار ، مدفوعة بشكل أساسي بنمو إعادة التصدير، وفق بيانات .



ويُعد هذا الارتفاع الأعلى خلال ثلاثة أشهر، في وقت تراجعت فيه الصادرات غير النفطية الأخرى بنسبة طفيفة بلغت 0.3%.



في المقابل، ارتفعت الصادرات النفطية على أساس سنوي إلى 70.1 مليار ريال، مسجلة أعلى مستوى لها منذ مطلع عام 2025، بالتوازي مع تحسن نشاط القطاع النفطي، كما أظهره مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر تشرين الأول.



وعلى صعيد الميزان التجاري، حققت السعودية فائضًا بقيمة 23.9 مليار ريال خلال تشرين الأول 2025، بزيادة سنوية قدرها 47.5%، رغم تباطؤ وتيرة النمو مقارنة بشهر أيلول، نتيجة نمو الصادرات بوتيرة أقل.

(الإقتصادية)