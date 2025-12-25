سيولة شحيحة.. بورصات الخليج تتراجع وبرنت يواصل خسائره

أغلقت أغلب البورصات الخليجية على خسائر في جلسة نهاية الأسبوع وسط سيولة شحيحة، مع غياب المستثمرين الأجانب خلال عطلة عيد الميلاد.



وفي أسواق ، تراجعت أسعار خام برنت بنسبة 0.2% يوم الأربعاء، لترتفع خسائره إلى 16% منذ بداية العام الحالي، متجهًا لتسجيل أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2020، مع تقييم المستثمرين نمو الاقتصاد الأميركي ومخاطر تعطل الإمدادات من فنزويلا وروسيا.



السوق السعودي

تراجع مؤشر "تاسي" بنسبة 0.1% في جلسة الخميس مسجلًا ثاني خسارة يومية على التوالي، مع هبوط السيولة إلى 1.66 مليار عند أدنى مستوياتها منذ 6 سنوات. وجاء الضغط أساسًا من القطاع المصرفي مع تراجع سهم البنك الأهلي بنسبة 0.9%، وانخفاض سهم "أرامكو" بنسبة 0.25% ليغلق قرب أدنى مستوياته في نحو 3 أشهر. كما انخفض سهم المعمر لأنظمة المعلومات بنسبة 1.6% بعد قفزة بالنسبة القصوى في الجلسة السابقة إلى أعلى مستويات في عام كامل عقب إعلان ترسية مشروع مع "هيوماين" بقيمة تزيد عن 155% من إجمالي إيرادات الشركة لعام 2024. وعلى مدار الأسبوع، تراجع المؤشر السعودي بنسبة 0.7% بدعم من ارتفاع سهم مصرف الراجحي بنسبة 1.25%.



بورصة قطر

تراجع مؤشر البورصة القطرية بنسبة 0.3% في جلسة الخميس لينهي سلسلة مكاسب من 4 جلسات، بضغط من انخفاض سهمي مصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الوطني بنسبة 0.6% و0.7% على التوالي. وتراجعت قيم التداول إلى 156 مليون ريال مقابل 216 مليون ريال في الجلسة السابقة. وعلى مدار الأسبوع، ارتفع المؤشر بنسبة 1.4% بعد انخفاضه بأكثر من 2% في الأسبوع الذي سبقه.



بورصة الكويت

ارتفع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.2% يوم الخميس بدعم من صعود سهم بنك الكويت الوطني بنسبة 0.5%. وارتفع سهم أعيان للإجارة والاستثمار بنسبة 3% بعد ارتفاعه بنسبة 7% في الجلسة السابقة، رغم إعلان الشركة عدم وجود تطورات جوهرية من شأنها التأثير على سعر السهم. وعلى مدار الأسبوع، ارتفع المؤشر الأول بنسبة 0.6% وارتفع المؤشر بنسبة 0.7%.



الأسواق الإماراتية

تراجع مؤشر "فوتسي أبوظبي" بنسبة 0.1% في جلسة الخميس للجلسة الثانية على التوالي وسط سيولة ضعيفة بلغت 242 مليون درهم، مع انخفاض سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 0.2%. وفي سوق دبي، تراجع المؤشر العام بنسبة 0.4% وسط سيولة ضعيفة بلغت 224 مليون درهم ليتنازل عن أعلى مستوياته في 4 أشهر، متأثرًا بانخفاض سهم إعمار العقارية بنسبة 1.4%. (CNBC)

