تخمة نفطية تضغط الأسعار.. غيانا والإمارات ترفعان الصادرات

تظهر مؤشرات متزايدة على فائض كبير في سوق مع تدفق قياسي للشحنات: التي لم تكن تنتج قبل سنوات باتت تستقبل ناقلة تقريبًا يوميًا و"ضاعفت صادراتها 6 مرات خلال 4 سنوات"، وفي صدّرت ثالث أكبر دولة منتجة في " " الشهر الماضي أكبر كمية خام منذ سنوات.

وبالتوازي، تبحث عن مشترين لنفطها الخاضع للعقوبات، ما أوصل كميات النفط الخام في محيطات العالم إلى نحو 1.3 مليار برميل، فيما تتجه الأسعار لتسجيل أكبر خسارة سنوية منذ ، مع تراجع "برنت" 20% هذا العام إلى قرابة 60 دولارًا. وتتوقع أن يتجاوز الإنتاج الاستهلاك بنحو 3.8 مليون برميل يوميًا في 2026، بينما حذّرت "ترافيغورا" من احتمال بقاء الأسعار قرب 50 دولارًا حتى منتصف العام المقبل قبل تعافٍ بنهاية 2026. (الشرق)