عوائد الخزانة الأميركية تستقر.. تراجع طفيف مع بيانات اقتصادية قوية

سجّلت عوائد الأميركية أداءً مستقراً يوم الجمعة 26 كانون الأول، مع عودة المتداولين من عطلة لإنهاء أسبوع اتسم بصدور بيانات اقتصادية أميركية وُصفت بالقوية.



وتراجع عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بأقل من نقطة أساس واحدة إلى 4.132%.



كما انخفض عائد سندات الخزانة لأجل سنتين بنحو نقطة أساس واحدة مسجلاً 3.497%.



وتُعادل النقطة الأساسية 0.01%، فيما تتحرك العوائد عكسياً مع الأسعار.



وفي موازاة ذلك، واصل المتداولون تدقيقهم في أحدث المؤشرات الاقتصادية. وأعلنت يوم الأربعاء أن طلبات إعانة البطالة الأولية بلغت 214 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 20 كانون الأول، وهو رقم أقل من التوقعات ويمثل تراجعاً بنحو 10 آلاف طلب مقارنة بالأسبوع السابق.



كذلك، أفادت يوم الثلاثاء بأن الاقتصاد الأميركي نما بنسبة 4.3% في الربع الأول، وهو أسرع معدل نمو تشهده البلاد منذ عامين.



ونقل عن غريغوري فارانيلو، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية في شركة "أميريفيت" للأوراق المالية، قوله في وقت سابق من هذا الأسبوع: "الاقتصاد في وضع جيد. لا يمكن أن يستمر التضخم والنمو بهذا المعدل مع توقع انخفاض عوائد السندات لأجل 10 سنوات بشكل ملحوظ". (cnbc)

