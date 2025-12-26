تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

عوائد الخزانة الأميركية تستقر.. تراجع طفيف مع بيانات اقتصادية قوية

Lebanon 24
26-12-2025 | 10:28
Doc-P-1460235-639023670035881325.png
Doc-P-1460235-639023670035881325.png photos 0
سجّلت عوائد سندات الخزانة الأميركية أداءً مستقراً يوم الجمعة 26 كانون الأول، مع عودة المتداولين من عطلة عيد الميلاد لإنهاء أسبوع اتسم بصدور بيانات اقتصادية أميركية وُصفت بالقوية.

وتراجع عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بأقل من نقطة أساس واحدة إلى 4.132%.

كما انخفض عائد سندات الخزانة لأجل سنتين بنحو نقطة أساس واحدة مسجلاً 3.497%.

وتُعادل النقطة الأساسية 0.01%، فيما تتحرك العوائد عكسياً مع الأسعار.

وفي موازاة ذلك، واصل المتداولون تدقيقهم في أحدث المؤشرات الاقتصادية. وأعلنت وزارة العمل يوم الأربعاء أن طلبات إعانة البطالة الأولية بلغت 214 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 20 كانون الأول، وهو رقم أقل من التوقعات ويمثل تراجعاً بنحو 10 آلاف طلب مقارنة بالأسبوع السابق.

كذلك، أفادت وزارة التجارة يوم الثلاثاء بأن الاقتصاد الأميركي نما بنسبة 4.3% في الربع الأول، وهو أسرع معدل نمو تشهده البلاد منذ عامين.

ونقل عن غريغوري فارانيلو، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية في شركة "أميريفيت" للأوراق المالية، قوله في وقت سابق من هذا الأسبوع: "الاقتصاد في وضع جيد. لا يمكن أن يستمر التضخم والنمو بهذا المعدل مع توقع انخفاض عوائد السندات لأجل 10 سنوات بشكل ملحوظ". (cnbc)
