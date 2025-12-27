وسط مخاوف نمو المعروض.. أسعار النفط تتجه لأكبر تراجع سنوي منذ 2020

هبطت أسعار أكثر من 2% عند التسوية في جلسة الجمعة، مع تقييم المستثمرين تخمة محتملة في المعروض وانخفاض علاوة مخاطر الحرب، فضلاً عن ترقب احتمال التوصل إلى اتفاق سلام في مطلع الأسبوع المقبل بين الرئيس الأوكراني ونظيره الأميركي .



ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 1.60 دولار، أو 2.57%، إلى 60.64 دولار للبرميل عند التسوية، كما انخفض خام غرب الوسيط الأميركي 1.61 دولار، أو 2.76%، إلى 56.74 دولار للبرميل.



وتتجه أسعار النفط لتسجيل أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2020، رغم إسهام تعطل الإمدادات في دفع الأسعار إلى التعافي في الجلسات القليلة الماضية من مستوى قريب من أدنى مستوياتها في خمس سنوات، الذي سجلته في 16 كانون الأول.

