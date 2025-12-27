تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

وسط مخاوف نمو المعروض.. أسعار النفط تتجه لأكبر تراجع سنوي منذ 2020

Lebanon 24
27-12-2025 | 01:55
Doc-P-1460456-639024226075538287.webp
Doc-P-1460456-639024226075538287.webp photos 0
هبطت أسعار النفط أكثر من 2% عند التسوية في جلسة الجمعة، مع تقييم المستثمرين تخمة محتملة في المعروض وانخفاض علاوة مخاطر الحرب، فضلاً عن ترقب احتمال التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا مطلع الأسبوع المقبل بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الأميركي دونالد ترامب.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 1.60 دولار، أو 2.57%، إلى 60.64 دولار للبرميل عند التسوية، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.61 دولار، أو 2.76%، إلى 56.74 دولار للبرميل.

وتتجه أسعار النفط لتسجيل أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2020، رغم إسهام تعطل الإمدادات في دفع الأسعار إلى التعافي في الجلسات القليلة الماضية من مستوى قريب من أدنى مستوياتها في خمس سنوات، الذي سجلته في 16 كانون الأول.
فولوديمير زيلينسكي

دونالد ترامب

فولوديمير

زيلينسكي

أوكرانيا

خام برنت

دونالد

ترامب

