مع اقتراب بلغاريا من الانضمام إلى العملة الموحدة، تتجه منطقة اليورو إلى زيادة سكّ العملات المعدنية المخصصة لها. وخلال السنوات الأخيرة، بلغ الإنتاج السنوي من عملات اليورو المعدنية نحو ملياري .



وبحسب "د ب أ"، كان السقف المسموح به لعام 2025 هو 2.17 مليار يورو، إلا أن الإنتاج ارتفع إلى 2.6 مليار يورو، ويُعزى ذلك إلى حدّ كبير إلى انضمام كرواتيا إلى منطقة اليورو.



وفي عام 2026، يُخطط لإصدار عملات للتداول بقيمة إجمالية تبلغ 1.9 مليار يورو، إضافة إلى عملات تذكارية تُقدّر قيمتها بأكثر من 511 مليون يورو. ومن المتوقع أن تستحوذ على الحصة الأكبر مجدداً عبر إنتاج عملات بقيمة 558 مليون يورو، بينها عملات تذكارية بقيمة 203.5 مليون يورو، تليها بـ342 مليون يورو، ثم بـ299 مليون يورو. أما بلغاريا، كعضو جديد في منطقة اليورو، فستصدر عملات بقيمة تزيد قليلاً على 164 مليون يورو، مخصصة بالكامل تقريباً للاستخدام اليومي.



ولا يزال دور عملات السنتات موضع نقاش. فألمانيا تواصل إصدار عملات فئة سنت واحد وسنتين، على عكس التي توقفت عن سكّ عملة السنت الواحد في تشرين الثاني 2025 بعد 230 عاماً، ما شجّع تجار التجزئة على تقريب الأسعار إلى أقرب خمسة سنتات. وتوجد ممارسات تقريب مشابهة في فنلندا وهولندا وسلوفاكيا وأيرلندا وإيطاليا وبلجيكا وإستونيا. (novinite)





