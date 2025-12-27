حماية السوق.. روسيا تمدّد حظر تصدير البنزين

مدّدت الحظر المؤقت على صادرات البنزين حتى نهاية شباط، في خطوة قالت إنها تستهدف الحفاظ على استقرار سوق الوقود المحلية.



وبموجب مرسوم حكومي نُشر يوم السبت، تستمر القيود على شحنات البنزين إلى خارج البلاد حتى 28 شباط، على أن يسري القرار على جميع المصدرين، بمن فيهم المنتجون. كما مددت الحكومة الحظر المفروض على صادرات الديزل ووقود السفن وأنواع أخرى من زيوت إلى الدول غير المنتجة حتى التاريخ نفسه.



وكانت روسيا قد فرضت هذه القيود في أواخر آب، تزامناً مع تكثيف هجماتها بالطائرات المسيّرة على مصافي والموانئ الممتدة من إلى ساحل ، ما أدى حينها إلى ارتفاع الأسعار ونقص مؤقت في بعض المناطق. ورغم تسجيل قدر من الاستقرار لاحقاً، فإن الأسعار لا تزال مرتفعة نسبياً، فيما كان من المقرر أن ينتهي الحظر خلال الشهر الجاري.

