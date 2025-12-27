تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
12
o
بيروت
10
o
طرابلس
13
o
صور
10
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
7
o
النبطية
6
o
زحلة
2
o
بعلبك
-1
o
بشري
6
o
بيت الدين
2
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
حماية السوق.. روسيا تمدّد حظر تصدير البنزين
Lebanon 24
27-12-2025
|
16:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
مدّدت
روسيا
الحظر المؤقت على صادرات البنزين حتى نهاية شباط، في خطوة قالت إنها تستهدف الحفاظ على استقرار سوق الوقود المحلية.
وبموجب مرسوم حكومي نُشر يوم السبت، تستمر القيود على شحنات البنزين إلى خارج البلاد حتى 28 شباط، على أن يسري القرار على جميع المصدرين، بمن فيهم المنتجون. كما مددت الحكومة الحظر المفروض على صادرات الديزل ووقود السفن وأنواع أخرى من زيوت
الغاز
إلى الدول غير المنتجة حتى التاريخ نفسه.
وكانت روسيا قد فرضت هذه القيود في أواخر آب، تزامناً مع تكثيف
أوكرانيا
هجماتها بالطائرات المسيّرة على مصافي
النفط
والموانئ الممتدة من
البحر الأسود
إلى ساحل
بحر البلطيق
، ما أدى حينها إلى ارتفاع الأسعار ونقص مؤقت في بعض المناطق. ورغم تسجيل قدر من الاستقرار لاحقاً، فإن الأسعار لا تزال مرتفعة نسبياً، فيما كان من المقرر أن ينتهي الحظر خلال الشهر الجاري.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام روسية: روسيا قد تمدد حظر تصدير البنزين حتى شباط
Lebanon 24
وسائل إعلام روسية: روسيا قد تمدد حظر تصدير البنزين حتى شباط
28/12/2025 07:18:42
28/12/2025 07:18:42
Lebanon 24
Lebanon 24
لاتفيا تمدد حظر الرحلات الجوية الليلية قرب الحدود مع روسيا وبيلاروسيا
Lebanon 24
لاتفيا تمدد حظر الرحلات الجوية الليلية قرب الحدود مع روسيا وبيلاروسيا
28/12/2025 07:18:42
28/12/2025 07:18:42
Lebanon 24
Lebanon 24
جمعية تجار صيدا تمدد ساعات فتح الأسواق احتفالاً بالأعياد المجيدة
Lebanon 24
جمعية تجار صيدا تمدد ساعات فتح الأسواق احتفالاً بالأعياد المجيدة
28/12/2025 07:18:42
28/12/2025 07:18:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمن الداخلي في حمص يعلن تمديد حظر التجوال حتى الخامسة عصرا بالتوقيت المحلي
Lebanon 24
الأمن الداخلي في حمص يعلن تمديد حظر التجوال حتى الخامسة عصرا بالتوقيت المحلي
28/12/2025 07:18:42
28/12/2025 07:18:42
Lebanon 24
Lebanon 24
البحر الأسود
بحر البلطيق
أوكرانيا
ساحل بحر
البلطيق
الغاز
النفط
تابع
قد يعجبك أيضاً
المعادن تتفوّق في 2025.. والبيتكوين يتراجع عن ذروته
Lebanon 24
المعادن تتفوّق في 2025.. والبيتكوين يتراجع عن ذروته
23:00 | 2025-12-27
27/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ديون ما بعد العطلات.. خطوتان لتصفير الفوضى المالية قبل 2026
Lebanon 24
ديون ما بعد العطلات.. خطوتان لتصفير الفوضى المالية قبل 2026
16:48 | 2025-12-27
27/12/2025 04:48:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. انهيار جديد للشبكة الكهربائية بعد ثلاثة أيام على عتمة عيد الميلاد
Lebanon 24
بالفيديو.. انهيار جديد للشبكة الكهربائية بعد ثلاثة أيام على عتمة عيد الميلاد
16:43 | 2025-12-27
27/12/2025 04:43:28
Lebanon 24
Lebanon 24
لإعادة الإعمار.. 20 مليون دولار من العراق للبنان
Lebanon 24
لإعادة الإعمار.. 20 مليون دولار من العراق للبنان
16:32 | 2025-12-27
27/12/2025 04:32:56
Lebanon 24
Lebanon 24
وول مارت وستاربكس مع "الكريبتو".. دفعٌ غير مباشر ومخاطر يجب الانتباه لها
Lebanon 24
وول مارت وستاربكس مع "الكريبتو".. دفعٌ غير مباشر ومخاطر يجب الانتباه لها
16:11 | 2025-12-27
27/12/2025 04:11:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رسوم سترتفع في لبنان.. هذا ما قد يحصل
Lebanon 24
رسوم سترتفع في لبنان.. هذا ما قد يحصل
01:45 | 2025-12-27
27/12/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كانون "يبيضها".. 3 عواصف ستضرب لبنان هذا ما كشفه الأب خنيصر
Lebanon 24
كانون "يبيضها".. 3 عواصف ستضرب لبنان هذا ما كشفه الأب خنيصر
02:47 | 2025-12-27
27/12/2025 02:47:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هل "ابتعد شبح الحرب" بالفعل عن لبنان؟
Lebanon 24
هل "ابتعد شبح الحرب" بالفعل عن لبنان؟
11:00 | 2025-12-27
27/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في عيد الميلاد إعلاميّ "الجديد" يُعلن عن خطوبته... وهذه حبيبته (صور)
Lebanon 24
في عيد الميلاد إعلاميّ "الجديد" يُعلن عن خطوبته... وهذه حبيبته (صور)
05:32 | 2025-12-27
27/12/2025 05:32:35
Lebanon 24
Lebanon 24
انهيار جديد للشبكة الكهربائية بعد ثلاثة أيام على عتمة عيد الميلاد.. هل أصبح الظلام قدَر كل عاصفة؟
Lebanon 24
انهيار جديد للشبكة الكهربائية بعد ثلاثة أيام على عتمة عيد الميلاد.. هل أصبح الظلام قدَر كل عاصفة؟
06:45 | 2025-12-27
27/12/2025 06:45:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
23:00 | 2025-12-27
المعادن تتفوّق في 2025.. والبيتكوين يتراجع عن ذروته
16:48 | 2025-12-27
ديون ما بعد العطلات.. خطوتان لتصفير الفوضى المالية قبل 2026
16:43 | 2025-12-27
بالفيديو.. انهيار جديد للشبكة الكهربائية بعد ثلاثة أيام على عتمة عيد الميلاد
16:32 | 2025-12-27
لإعادة الإعمار.. 20 مليون دولار من العراق للبنان
16:11 | 2025-12-27
وول مارت وستاربكس مع "الكريبتو".. دفعٌ غير مباشر ومخاطر يجب الانتباه لها
15:30 | 2025-12-27
بيار الأشقر لـ"لبنان24": رغم الهواجس الأمنية… السياحة تنتعش ليلة رأس السنة
فيديو
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2025-12-27
28/12/2025 07:18:42
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
28/12/2025 07:18:42
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
28/12/2025 07:18:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24