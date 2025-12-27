تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

حماية السوق.. روسيا تمدّد حظر تصدير البنزين

Lebanon 24
27-12-2025 | 16:05
مدّدت روسيا الحظر المؤقت على صادرات البنزين حتى نهاية شباط، في خطوة قالت إنها تستهدف الحفاظ على استقرار سوق الوقود المحلية.

وبموجب مرسوم حكومي نُشر يوم السبت، تستمر القيود على شحنات البنزين إلى خارج البلاد حتى 28 شباط، على أن يسري القرار على جميع المصدرين، بمن فيهم المنتجون. كما مددت الحكومة الحظر المفروض على صادرات الديزل ووقود السفن وأنواع أخرى من زيوت الغاز إلى الدول غير المنتجة حتى التاريخ نفسه.

وكانت روسيا قد فرضت هذه القيود في أواخر آب، تزامناً مع تكثيف أوكرانيا هجماتها بالطائرات المسيّرة على مصافي النفط والموانئ الممتدة من البحر الأسود إلى ساحل بحر البلطيق، ما أدى حينها إلى ارتفاع الأسعار ونقص مؤقت في بعض المناطق. ورغم تسجيل قدر من الاستقرار لاحقاً، فإن الأسعار لا تزال مرتفعة نسبياً، فيما كان من المقرر أن ينتهي الحظر خلال الشهر الجاري.
البحر الأسود

بحر البلطيق

أوكرانيا

ساحل بحر

البلطيق

الغاز

النفط

