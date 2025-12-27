تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

وول مارت وستاربكس مع "الكريبتو".. دفعٌ غير مباشر ومخاطر يجب الانتباه لها

Lebanon 24
27-12-2025 | 16:11
A-
A+
Doc-P-1460735-639024740273259413.png
Doc-P-1460735-639024740273259413.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يتسع نطاق استخدام العملات الرقمية في متاجر التجزئة الأميركية، لكن بصيغة غير مباشرة، إذ تُحوَّل أولاً إلى نقد قبل إتمام عملية الشراء. ففي وول مارت، يتعين على العملاء بيع ما يملكونه من “بيتكوين” أو “إيثيريوم” عبر تطبيق “وول مارت ون باي” على الهاتف، ثم الدفع من خلال التطبيق عبر مسح الرمز الشريطي عند صندوق المحاسبة أو الدفع عبر الإنترنت.

أما ستاربكس، فبدأت قبول “بيتكوين” و“إيثيريوم” منذ عام 2021 عبر آلية مشابهة باستخدام تطبيق “SPEDN”، مع الإشارة إلى أن أي متجر “لا يقبل حالياً” هاتين العملتين كوسيلة دفع مباشرة.

ويرى برايان سبينيلي أن الأمر ما زال ضمن إطار الدمج داخل التطبيقات أكثر منه “دفعاً مباشراً”، قائلاً: "لم أرَ أيًا من هذه المتاجر تعلن فعليًا عن الدفع بالعملات المشفرة مباشرةً حتى الآن. بدأت وول مارت في دمجها في تطبيق OnePay".

وبحسب الطرح نفسه، تبرز فائدة أساسية تتمثل في القدرة على تحويل الأصول الرقمية إلى وسيلة دفع عند الحاجة، وهو ما قد يساعد فئات لا تملك حسابات مصرفية تقليدية. ويقول سبينيلي: "هناك العديد من الأشخاص، حتى في الولايات المتحدة، ممن لا يملكون حسابات مصرفية... إذا لم يكن لديك حساب مصرفي، ولكنك تمتلك عملات رقمية على هاتفك... فهذا يسد هذه الفجوة".

لكن استخدام العملات الرقمية لتغطية مشتريات يومية قد يكون مكلفاً إذا ارتفع سعر “بيتكوين” لاحقاً، إذ يصف سي كي تشنغ “بيتكوين” بأنه "استثمار ضد انخفاض قيمة العملة الورقية". إلى ذلك، تبرز التبعات الضريبية، إذ تُعامل مصلحة الضرائب الأميركية الأصول الرقمية كأصول لا كعملة، ما يعني الإبلاغ عن المعاملات كأرباح أو خسائر رأسمالية. ويحذر سبينيلي: "ستواجه الكثير من سيناريوهات الربح والخسارة حيث قد يكون لديك الكثير من المعاملات التي يجب الإبلاغ عنها".

وحسب التقرير، إذا بيع “بيتكوين” لإجراء عملية شراء ثم أُعيدت البضاعة، فسيُسترد المقابل نقداً، بما قد ينعكس خسارة على الاستثمار الأولي. ومع ذلك، إذا كان الخيار بين الاحتفاظ برصيد على بطاقة ائتمان ذات فائدة مرتفعة أو اللجوء إلى بيع العملات الرقمية، يقول تشنغ إن "ربما يكون تجنب بطاقة الائتمان ذات الفائدة العالية هو الخيار الأفضل".

وعلى مستوى المستثمرين، يخلص النص إلى أن اتساع الاعتماد قد يدعم قيمة “بيتكوين” مع الوقت ويخفف تقلباته، إذ يعتبر تشنغ أن تقلب السعر مرتبط بالمخاطر المتصورة والعرض والطلب، وأن اتساع الاستخدام قد يدفعه إلى مزيد من الاستقرار. (go banking rates)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رسائل "غير مباشرة" بين الطرفين
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 07:18:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة السودانية للعربية: لا يوجد تفاوض مباشر أو غير مباشر مع الدعم حول الهدنة
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 07:18:48 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله لا يمانع التفاوض غير المباشر"لكن ليس بدون ثمن"!
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 07:18:48 Lebanon 24 Lebanon 24
البابايا في الحمل.. فوائد ومخاطر يجب معرفتها
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 07:18:48 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

مصلحة الضرائب

الفجوة

برايان

إنترنت

العرض

مشتري

الرب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2025-12-27
Lebanon24
16:48 | 2025-12-27
Lebanon24
16:43 | 2025-12-27
Lebanon24
16:32 | 2025-12-27
Lebanon24
16:05 | 2025-12-27
Lebanon24
15:30 | 2025-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24