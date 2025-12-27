وول مارت وستاربكس مع "الكريبتو".. دفعٌ غير مباشر ومخاطر يجب الانتباه لها

يتسع نطاق استخدام العملات الرقمية في متاجر التجزئة الأميركية، لكن بصيغة غير مباشرة، إذ تُحوَّل أولاً إلى نقد قبل إتمام عملية الشراء. ففي وول مارت، يتعين على العملاء بيع ما يملكونه من “بيتكوين” أو “إيثيريوم” عبر تطبيق “وول مارت ون باي” على الهاتف، ثم الدفع من خلال التطبيق عبر مسح الرمز الشريطي عند صندوق المحاسبة أو الدفع عبر الإنترنت.



أما ستاربكس، فبدأت قبول “بيتكوين” و“إيثيريوم” منذ عام 2021 عبر آلية مشابهة باستخدام تطبيق “SPEDN”، مع الإشارة إلى أن أي متجر “لا يقبل حالياً” هاتين العملتين كوسيلة دفع مباشرة.



ويرى سبينيلي أن الأمر ما زال ضمن إطار الدمج داخل التطبيقات أكثر منه “دفعاً مباشراً”، قائلاً: "لم أرَ أيًا من هذه المتاجر تعلن فعليًا عن الدفع بالعملات المشفرة مباشرةً حتى الآن. بدأت وول مارت في دمجها في تطبيق OnePay".



وبحسب الطرح نفسه، تبرز فائدة أساسية تتمثل في القدرة على تحويل الأصول الرقمية إلى وسيلة دفع عند الحاجة، وهو ما قد يساعد فئات لا تملك حسابات مصرفية تقليدية. ويقول سبينيلي: "هناك العديد من الأشخاص، حتى في ، ممن لا يملكون حسابات مصرفية... إذا لم يكن لديك حساب مصرفي، ولكنك تمتلك عملات رقمية على هاتفك... فهذا يسد هذه ".



لكن استخدام العملات الرقمية لتغطية مشتريات يومية قد يكون مكلفاً إذا ارتفع سعر “بيتكوين” لاحقاً، إذ يصف سي كي “بيتكوين” بأنه "استثمار ضد انخفاض قيمة العملة الورقية". إلى ذلك، تبرز التبعات الضريبية، إذ تُعامل الأميركية الأصول الرقمية كأصول لا كعملة، ما يعني الإبلاغ عن المعاملات كأرباح أو خسائر رأسمالية. ويحذر سبينيلي: "ستواجه الكثير من سيناريوهات الربح والخسارة حيث قد يكون لديك الكثير من المعاملات التي يجب الإبلاغ عنها".



وحسب التقرير، إذا بيع “بيتكوين” لإجراء عملية شراء ثم أُعيدت البضاعة، فسيُسترد المقابل نقداً، بما قد ينعكس خسارة على الاستثمار الأولي. ومع ذلك، إذا كان الخيار بين الاحتفاظ برصيد على بطاقة ائتمان ذات فائدة مرتفعة أو اللجوء إلى بيع العملات الرقمية، يقول تشنغ إن "ربما يكون تجنب بطاقة الائتمان ذات الفائدة العالية هو الخيار الأفضل".



وعلى مستوى المستثمرين، يخلص النص إلى أن اتساع الاعتماد قد يدعم قيمة “بيتكوين” مع الوقت ويخفف تقلباته، إذ يعتبر تشنغ أن تقلب السعر مرتبط بالمخاطر المتصورة والعرض والطلب، وأن اتساع الاستخدام قد يدفعه إلى مزيد من الاستقرار. (go banking rates)

