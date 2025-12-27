تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
إقتصاد

المعادن تتفوّق في 2025.. والبيتكوين يتراجع عن ذروته

Lebanon 24
27-12-2025 | 23:00
Doc-P-1460737-639024747583065566.png
Doc-P-1460737-639024747583065566.png photos 0
في 2025، حققت المعادن النفيسة عوائد استثنائية وتقدّمت بوضوح على العملات المشفّرة، مع ميل متزايد لدى المستثمرين نحو أصول ملموسة ذات أدوار نقدية وصناعية راسخة.

العقود الآجلة للذهب ارتفعت قرب نهاية العام إلى ما يتجاوز 4552 دولاراً للأونصة، مع أكثر من 50 مستوى قياسياً خلال الفترة، بما يعكس مكاسب تقارب 70%. ويُعزى هذا الأداء إلى عمليات التراكم المستمرة من البنوك المركزية التي تؤمّن طلباً موثوقاً، إضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة الذي يقلص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بأصول غير مدرّة للدخل.

الفضة سجلت نتائج أقوى، إذ ارتفعت إلى أكثر من 77 دولاراً للأونصة، محققة مكاسب بلغت 150% منذ بداية العام، في صعود نُسب إلى تقارير عن قيود في العرض المادي بالتوازي مع زيادة الاستهلاك الصناعي في قطاعات مثل الإلكترونيات والطاقة المتجددة. وفي الاتجاه نفسه، بلغ البلاتين والنحاس مستويات قياسية جديدة عند 2491.10 دولاراً و5.8395 دولارات على التوالي.

في المقابل، تراجعت العملات الرقمية الرئيسية، إذ انخفض البيتكوين بنسبة 7.10% هذا العام، بينما سجل الإيثيريوم خسارة بنسبة 12.5%. وهبط البيتكوين بنحو 30% من ذروته البالغة 126,198 دولاراً في تشرين الأول إلى ما يزيد قليلاً على 87 ألف دولار، مسجلاً أول انفصال له عن أسواق الأسهم منذ 2014، رغم التطورات التنظيمية الداعمة وتزايد مشاركة المؤسسات في وول ستريت. ويأتي هذا الضعف بعد عمليات بيع من حاملي العملات على المدى الطويل وتصفية متتالية ضغطت على الأسعار.

ويربط محللون الاستقرار الأخير للبيتكوين بعمليات “جني الخسائر الضريبية” في نهاية العام وإحجام المتداولين عن زيادة انكشافهم على فئة أصول ضعيفة الأداء خلال عطلة الأعياد. ووصف شون فاريل من “فاندسترات” نطاق التداول الضيق بأنه “أمر معتاد” في كانون الأول، حيث يبيع المستثمرون مراكزهم المتراجعة ويميلون إلى الأصول الرابحة، مع ترجيح إمكانية التعافي في كانون الثاني بدعم من تدفقات متوقعة مع إدماج البيتكوين في المحافظ طويلة الأجل. وتوضح الأنماط التاريخية أن تراجع البيتكوين في كانون الأول غالباً ما يسبقه أداء إيجابي في كانون الثاني، فيما تبقى ثلاث خسائر شهرية متتالية للبيتكوين حالة نادرة لم تحدث سوى 15 مرة سابقاً. (wall street pit)
