ديون ما بعد العطلات.. خطوتان لتصفير الفوضى المالية قبل 2026

تترك العطلات وراءها أثراً مالياً واضحاً لدى كثيرين، ومع اقتراب العام الجديد تصبح هذه الفترة مناسبة لإعادة ترتيب الأولويات والبدء بخطة أكثر انضباطاً، خصوصاً بعد لحظة “اكتشاف” حجم الإنفاق الفعلي.



ويشير شون بايلز من موقع NerdWallet إلى أن العطلات تُعد وقتاً شائعاً لخروج الإنفاق عن السيطرة، لأن الرغبة في إسعاد المقرّبين وشراء ما "يستحقونه" قد تنتهي بما يُعرف بـ"ديون العطلات".



الخطوة الأولى، بحسب بايلز، هي تقييم الواقع: حصر الديون بدقة ومعرفة حجمها ووضع خطة لمعالجتها، شرط أن تكون واقعية لا مبنية على قرارات كبيرة يصعب تنفيذها. ويقترح بدل ذلك تغييرات صغيرة قابلة للاستمرار، مثل تقليل تناول الطعام خارج المنزل مرة واحدة شهرياً، أو اعتماد طريقة سداد يمكن الالتزام بها طوال العام.



وعند سداد الديون، يطرح بايلز استراتيجيتين شائعتين. الأولى "انهيار الديون"، وفيها تُعطى الأولوية للديون ذات أعلى فائدة أولاً لتقليل ما يُدفع من فوائد على المدى . والثانية "كرة الثلج"، وتقوم على سداد أصغر الديون أولاً لتحقيق إنجازات سريعة تعزز الدافع وتساعد لاحقاً على مواجهة الديون الأكبر.



ويؤكد بايلز أن الأهم ليس اسم الاستراتيجية، بل أن تكون بسيطة ومستدامة. فالتقدم الصغير المتواصل أفضل من خطط طموحة تتعثر سريعاً، والبدء بهذه الخطوات قبل دخول العام الجديد يمنح “انطلاقة مبكرة” لعادات مالية تساعد على تجاوز 2026 وما بعده. (news 5 Cleveland)

