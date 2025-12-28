تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

مليون دولار لا تكفي.. من يُعتبر غنياً بحسب معايير المليارديرات؟

Lebanon 24
28-12-2025 | 06:46
A-
A+






هذا الاختلاف في المفاهيم ليس جديدًا، فقد تناولته كتب قديمة مثل "أغنى رجل في بابل"، التي حملت الكثير من الحكمة والفلسفة، ونقلت إلينا عبر مجموعة من الألواح الطينية.
Doc-P-1460897-639025267740609628.webp
Doc-P-1460897-639025267740609628.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
الفرق بين كونك غنياً وأنك تشعر بالغنى قد لا يكون مسألة رقم محدد، بل يتعلق بـ"الإدراك". فالحكمة تقول: "القناعة كنز لا يفنى"، ومن لم يحقق ثروة هائلة بحسب المعايير المالية، قد يجد صعوبة في الانتقال من القناعة إلى التفاخر، لذا من المفيد الاستماع إلى من وصلوا للقمة أو يحملون لقب مليارديرات لمعرفة حدود "الغنى".
 

في كانون الأول الجاري، أوضح رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس أن الشخص يدرك غناه حين يتمكّن من تحقيق رغباته بسهولة بما يمتلكه من أموال، مثل قضاء وقت ممتع مع الأولاد أو الحصول على العلاج عند المرض.


وأضاف ساويرس، أكبر مستثمر فردي في الذهب بالعالم، أن الرقم ليس هو المهم، سواء كان 100 مليون دولار أو مليار دولار، بقدر ما يكفي المال لتلبية جميع احتياجاتك، حينها يتحوّل المال من غاية إلى وسيلة.


أما شقيقه الأصغر، سميح، فقد تغيّر نظرته تجاه المال، موضحًا أن الإحساس بالثراء يتدرّج لدى المليارديرات، حتى يصلوا إلى قناعة أن المال لا يشتري كل شيء، وهو إدراك تحقق لديه بعد أن تجاوزت ثروته 100 مليون دولار.
 
على صعيد آخر، يشعر معظم الأميركيين بأنهم أثرياء عندما تصل صافي أصولهم إلى نحو 2.3 مليون دولار، لكن لتعزيز هذا الإحساس، قد يحتاجون لمضاعفة هذا الرقم تقريبًا، وفقًا لاستطلاع حديث لشركة الاستشارات "تشارلز شواب". الرقم ارتفع بنسبة 21% مقارنة بتقديرات عام 2021 نتيجة التضخم.

أما الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الذي كان مليارديرًا قبل دخوله السياسة، فوضع تعريفًا أوسع للثراء، قائلاً: "جزء من كونك فائزًا هو إدراك متى تكتفي، وأحيانًا عليك الانسحاب من معركة ما للانتقال إلى شيء أكثر إنتاجية".
 

فلسفة تعريف الثراء ليست محددة، حتى بين المليارديرات، لكن وارن بافيت اختصرها عمليًا: "إذا لم تجد وسيلة لكسب المال وأنت نائم، ستضطر للعمل حتى نهاية حياتك".

هذا الاختلاف في المفاهيم ليس جديدًا، فقد تناولته كتب قديمة مثل "أغنى رجل في بابل"، التي حملت الكثير من الحكمة والفلسفة، ونقلت إلينا عبر مجموعة من الألواح الطينية.

ينقل مؤلف كتاب أغنى رجل في بابل فلسفة الثراء بشكل مختصر، حيث يعبر عنها بأنها سلوك يسبق تحصيل المال.

"أركاد" بطل الرواية كان يرى أن الثراء هو محصلة مجموعة كاملة من أسلوب العيش يحصله الأثرياء ولا يمكن للفقراء الالتزام به.

بينما يميل الأكاديميون إلى تبسيط أكبر لمفهوم الغنى، يقول إينغريد روبيينز من مركز "Stone Center": الثروة تعني القدرة على تغطية احتياجاتك والاستثمار. أما ما فوق ذلك فيعتبر تراكماً مفرطاً".

المهم في النهاية هو محاولة اختيار أسلوب العيش كالأغنياء، ليس بعدما أصبحوا أثرياء ولكن في طريقة وصولهم إلى ذلك، لكن احذر.. عليك الاختيار جيداً لمن تقلد فبعضهم يعيش داخل "قوقعة". (العربية) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ستتبرع بأكثر من 11 مليون دولار.. نجمة شهيرة تُهاجم أصحاب المليارديرات (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 22:55:07 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران عودة: لنتعلم من يوسف الصديق أن تكون حياتنا لا بحسب إنسان بل بحسب مشيئة الله
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 22:55:07 Lebanon 24 Lebanon 24
السيّد: هل تكفي الدولارات القليلة التي تحال على القطاع العام ليومين في لبنان ؟
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 22:55:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: أوكرانيا لا تستوفي أيًا من معايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 22:55:07 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

الأميركيين

الاختيار

دونالد

الثروة

التزام

الحكمة

ترامب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
15:36 | 2025-12-28
Lebanon24
15:21 | 2025-12-28
Lebanon24
13:19 | 2025-12-28
Lebanon24
12:00 | 2025-12-28
Lebanon24
11:18 | 2025-12-28
Lebanon24
10:24 | 2025-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24