Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

الحكومة السودانية تسعى لضبط حركة الاستيراد وزيادة الإيرادات العامة

Lebanon 24
28-12-2025 | 15:21
قررت هيئة الجمارك السودانية رفع سعر الدولار الجمركي من 2486 جنيهاً إلى 2827 جنيهاً بزيادة بلغت 13.7%، في إطار سلسلة التعديلات المستمرة على سياسات التسعير الجمركي.

وأوضحت هيئة الجمارك أن زيادة سعر الدولار الجمركي تأتي ضمن مساعيها لمواءمة أسعار الصرف الرسمية مع التطورات الاقتصادية والمالية، بما يسهم في ضبط حركة الاستيراد وزيادة الإيرادات العامة.

وأثار القرار مخاوف في الأوساط التجارية والشعبية، إذ من المتوقع أن ينعكس مباشرة على تكلفة السلع المستوردة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض المنتجات في الأسواق المحلية، وسط ترقب لتأثيره على القوة الشرائية ومعدلات التضخم، وفقاً لموقع "المشهد" السوداني.
 
الأسواق المحلية

هيئة الجمارك

السودان

الجمارك

الاستير

سوداني

تيرا

إيرا

