الحكومة السودانية تسعى لضبط حركة الاستيراد وزيادة الإيرادات العامة

قررت السودانية رفع سعر الدولار الجمركي من 2486 جنيهاً إلى 2827 جنيهاً بزيادة بلغت 13.7%، في إطار سلسلة التعديلات المستمرة على سياسات التسعير الجمركي.



وأوضحت هيئة أن زيادة سعر الدولار الجمركي تأتي ضمن مساعيها لمواءمة أسعار الصرف الرسمية مع التطورات الاقتصادية والمالية، بما يسهم في ضبط حركة الاستيراد وزيادة الإيرادات العامة.



وأثار القرار مخاوف في الأوساط التجارية والشعبية، إذ من المتوقع أن ينعكس مباشرة على تكلفة السلع المستوردة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض المنتجات في ، وسط ترقب لتأثيره على القوة الشرائية ومعدلات التضخم، وفقاً لموقع "المشهد" السوداني.

