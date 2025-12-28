تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
للسيطرة على استقدام العمالة الأجنبية.. العراق يعلن عن إجراءات جديدة
Lebanon 24
28-12-2025
|
15:36
أعلنت
وزارة العمل
والشؤون الاجتماعية في
العراق
فرض إجراءات مشددة على استقدام العمالة الأجنبية وربطها ببيانات العاطلين عن العمل لضمان أولوية التشغيل المحلي، فيما كشفت عن صعوبات تواجه إحصاء العمالة غير الشرعية المتسللة بصفة "سياح".
وقال المتحدث باسم وزارة العمل حسن خوام إن "الوزارة فعّلت فرق التفتيش الميدانية لملاحقة العمالة غير القانونية في مواقع العمل"، موضحاً أنه "في حال ضبط أي عامل مخالف، يتم رفع تقرير رسمي وإحالة صاحب العمل إلى محكمة العمل المختصة لتنفيذ
العقوبات
المنصوص عليها في قانون العمل رقم 37 لسنة 2015".
وأضاف خوام أن "الإجراءات القانونية وصلت إلى حد إغلاق مشاريع مخالفة وترحيل العمال الأجانب غير الشرعيين خارج البلاد"، مشيراً إلى "تعذر إحصاء الأعداد الدقيقة للعمالة غير القانونية نظراً لدخول الكثير منهم بتأشيرات سياحية ثم تسللهم إلى سوق العمل بعيداً عن الرقابة الرسمية"، وفقاً لوكالة الأنباء
العراقية
"واع".
