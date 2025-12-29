مع ترقب محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.. ارتفاع في أسعار النفط

ارتفعت أسعار في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين مع ترقب ‍المستثمرين محادثات السلام بين وأوكرانيا.



وزادت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا أو 0.94% إلى 61.21 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:12 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب الوسيط الأميركي 54 سنتا ⁠أو 0.95% إلى 57.28 دولار.



وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من 2% يوم الجمعة حيث وازن المستثمرون بين تخمة المعروض العالمي التي تلوح في الأفق وإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام في قبل محادثات مطلع الأسبوع بين الرئيس الأوكراني والرئيس الأميركي ، وفق " ".

