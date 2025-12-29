تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
13
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
6
o
زحلة
5
o
بعلبك
1
o
بشري
9
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
مع ترقب محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.. ارتفاع في أسعار النفط
Lebanon 24
29-12-2025
|
00:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت أسعار
النفط
في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين محادثات السلام بين
روسيا
وأوكرانيا.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا أو 0.94% إلى 61.21 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:12 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي 54 سنتا أو 0.95% إلى 57.28 دولار.
وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من 2% يوم الجمعة حيث وازن المستثمرون بين تخمة المعروض العالمي التي تلوح في الأفق وإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام في
أوكرانيا
قبل محادثات مطلع الأسبوع بين الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
والرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، وفق "
رويترز
".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فاينانشال تايمز: الولايات المتحدة تجري محادثات سلام سرية بين روسيا وأوكرانيا في أبوظبي
Lebanon 24
فاينانشال تايمز: الولايات المتحدة تجري محادثات سلام سرية بين روسيا وأوكرانيا في أبوظبي
29/12/2025 10:31:49
29/12/2025 10:31:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بفعل ضعف الطلب مع ترقب جهود السلام في أوكرانيا... تراجع أسعار النفط
Lebanon 24
بفعل ضعف الطلب مع ترقب جهود السلام في أوكرانيا... تراجع أسعار النفط
29/12/2025 10:31:49
29/12/2025 10:31:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مع ترقب خطوة أميركية بشأن خام فنزويلا.. تراجع في أسعار النفط
Lebanon 24
مع ترقب خطوة أميركية بشأن خام فنزويلا.. تراجع في أسعار النفط
29/12/2025 10:31:49
29/12/2025 10:31:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مع ترقب تطورات أوكرانيا وفنزويلا.. أسعار النفط تسجل خسارة متتالية للأسبوع الثاني
Lebanon 24
مع ترقب تطورات أوكرانيا وفنزويلا.. أسعار النفط تسجل خسارة متتالية للأسبوع الثاني
29/12/2025 10:31:49
29/12/2025 10:31:49
Lebanon 24
Lebanon 24
فولوديمير زيلينسكي
دونالد ترامب
فولوديمير
زيلينسكي
أوكرانيا
خام برنت
دونالد
رويترز
تابع
قد يعجبك أيضاً
مع انخفاض أسهم التكنولوجيا على غرار وول ستريت.. نيكاي الياباني يتراجع
Lebanon 24
مع انخفاض أسهم التكنولوجيا على غرار وول ستريت.. نيكاي الياباني يتراجع
01:37 | 2025-12-29
29/12/2025 01:37:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع في أسعار الذهب والفضة عالميا
Lebanon 24
تراجع في أسعار الذهب والفضة عالميا
01:07 | 2025-12-29
29/12/2025 01:07:17
Lebanon 24
Lebanon 24
العملة السورية الجديدة.. رمز لبداية مرحلة اقتصادية جديدة
Lebanon 24
العملة السورية الجديدة.. رمز لبداية مرحلة اقتصادية جديدة
16:00 | 2025-12-28
28/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للسيطرة على استقدام العمالة الأجنبية.. العراق يعلن عن إجراءات جديدة
Lebanon 24
للسيطرة على استقدام العمالة الأجنبية.. العراق يعلن عن إجراءات جديدة
15:36 | 2025-12-28
28/12/2025 03:36:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة السودانية تسعى لضبط حركة الاستيراد وزيادة الإيرادات العامة
Lebanon 24
الحكومة السودانية تسعى لضبط حركة الاستيراد وزيادة الإيرادات العامة
15:21 | 2025-12-28
28/12/2025 03:21:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"حُسمت" بين جنبلاط وبري.. هكذا ستُخاض انتخابات الشوف
Lebanon 24
"حُسمت" بين جنبلاط وبري.. هكذا ستُخاض انتخابات الشوف
04:00 | 2025-12-28
28/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العتمة تهدّد اللبنانيين.. أصحاب المولدات أمام خيارات صعبة
Lebanon 24
العتمة تهدّد اللبنانيين.. أصحاب المولدات أمام خيارات صعبة
04:30 | 2025-12-28
28/12/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قد يفعله ترامب تجاه لبنان.. صحيفة أميركية تتحدث
Lebanon 24
هذا ما قد يفعله ترامب تجاه لبنان.. صحيفة أميركية تتحدث
15:00 | 2025-12-28
28/12/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نجل الشهيد بيار الجميّل يعلن خطوبته.. تعرفوا الى العروس (صور)
Lebanon 24
نجل الشهيد بيار الجميّل يعلن خطوبته.. تعرفوا الى العروس (صور)
12:49 | 2025-12-28
28/12/2025 12:49:08
Lebanon 24
Lebanon 24
جواسيس من الصف الأول… أسرار "إسرائيل الكبرى" سُرّبت من داخل مؤسساتها
Lebanon 24
جواسيس من الصف الأول… أسرار "إسرائيل الكبرى" سُرّبت من داخل مؤسساتها
07:00 | 2025-12-28
28/12/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
01:37 | 2025-12-29
مع انخفاض أسهم التكنولوجيا على غرار وول ستريت.. نيكاي الياباني يتراجع
01:07 | 2025-12-29
تراجع في أسعار الذهب والفضة عالميا
16:00 | 2025-12-28
العملة السورية الجديدة.. رمز لبداية مرحلة اقتصادية جديدة
15:36 | 2025-12-28
للسيطرة على استقدام العمالة الأجنبية.. العراق يعلن عن إجراءات جديدة
15:21 | 2025-12-28
الحكومة السودانية تسعى لضبط حركة الاستيراد وزيادة الإيرادات العامة
13:19 | 2025-12-28
في ألمانيا.. مطالب برفع سن التقاعد لما بعد 67 عاماً
فيديو
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2025-12-27
29/12/2025 10:31:49
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
29/12/2025 10:31:49
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
29/12/2025 10:31:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24