فوائد على اليوان الإلكتروني… بكين تسرّع سباق العملة الرقمية

تستعدّ لإطلاق خطّة عمل جديدة مطلع كانون الثاني المقبل لتعزيز إدارة عملتها الرقمية "اليوان الإلكتروني"، في خطوة تهدف إلى توسيع استخدامها وتنظيم عملياتها داخل النظام المالي.



حاكم مصرف الشعب الصيني إن المرحلة المقبلة ستشهد اعتماد إطار إداري وتشغيلي متكامل، إلى جانب آلية تقييم واضحة، بما يرسّخ اليوان الرقمي كأداة دفع حديثة ومتداولة. وكشف أن الصين عالجت حتى نهاية نحو 3.48 مليارات معاملة باليوان الرقمي، بقيمة تجاوزت 16.7 تريليون يوان.



وتتضمن الخطة الجديدة دفع فوائد على أرصدة اليوان الرقمي، في محاولة لتحفيز الإقبال عليه، إضافة إلى تعزيز دور شنغهاي كمركز دولي لعمليات العملة الرقمية.



ورغم هذه الخطوات، لا يزال اليوان الرقمي يواجه تحديات، أبرزها المنافسة مع منصات الدفع الخاصة مثل "وي تشات باي" و" "، إضافة إلى تعثّر طموحات التوسع الخارجي وسط مخاوف دولية من استخدامه لتجاوز .



وتواصل تسريع تطوير عملتها الرقمية الرسمية، متمسكة بنموذج تقوده الدولة، في مقابل تحفظها على العملات المستقرة الخاصة بسبب مخاطر المضاربة وعدم الاستقرار المالي.

(بليوبيرغ + الفرنسية)