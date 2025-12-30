المعدن الأصفر عند 4374 دولاراً.. الذهب والفضة يرتفعان

ارتفع سعر في المعاملات الفورية اليوم الثلاثاء 1% إلى 4374.05 دولاراً للأونصة. كما ارتفع سعر الفضة الفوري بنحو 3% إلى 74.35 دولار للأونصة.



وكانت أسعار النفيسة قد تعرضت لموجة هبوط أمس الإثنين في إطار عمليات جني أرباح، حيث تراجع سعر الفضة دون 80 دولارا بعد تسجيله أعلى مستوى على الإطلاق عند 83.62 دولارا في وقت سابق.



وصعدت أسعار البلاتين الثلاثاء، في المعاملات الفورية بأكثر من 3% إلى 2175.10 دولار للأونصة، وفق وكالة " ".

Advertisement